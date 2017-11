Puigdemont encapçalarà la llista de 'Junts per Catalunya' per enfrontar-se a Junqueras

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas





Ni Artur Mas ni Marta Pascal ni David Bonvehí han aconseguit convèncer Puigdemont perquè fes un pas al costat o bé que liderés una llista del mateix partit. Segons publica aquest diumenge 'El Confidencial', la seva idea de 'llista de país' s'acosta a la proposta d'ampli espectre del socialista Miquel Iceta, i l'expresident aposta fins i tot per una marca pròpia: Junts per Catalunya (JuntsxCat), eliminant de la candidatura les sigles del PDeCAT.





Aprofitant les diferències que han sorgit a ERC entre el possibilisme d'Oriol Junqueras i la radicalització de Marta Rovira, Puigdemont va fer una proposta a aquesta última per encapçalar la llista. Invitació que va ser rebutjada tot i que Rovira hagués volgut una defensa ferma de la Generalitat després de declarar la independència el 27 d'octubre i també no haver-se presentat a les eleccions del 21 de desembre per considerar a Puigdemont el president legítim. Però al final Marta Rovira ha preferit a Junqueras, a qui les enquestes són més favorables.





D'altra banda, segons informa 'El Confidencial', tot i ser una 'llista de país', tant Artur Mas com Marta Pascal han advertit a Puigdemont que haurà de fer-se una campanya molt dura davant ERC. Puigdemont ha accedit, en bona mesura perquè no es parla amb Junqueras des d'abans del seu viatge a Brussel·les.





L'eix de la campanya del PDeCAT ha de ser acusar ERC de traïció. De traïció per no haver tingut a punt les estructures d'Estat, per haver lliurat la Generalitat sense lluita després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i per haver impedit que Puigdemont convoqués les eleccions i evités així la suspensió de l'autonomia a Catalunya, tal com Puigdemont va estar a punt de fer el 26 d'octubre, i com li demanava el lehendakari Íñigo Urkullu.





Aquest dimecres el PDeCAT reuneix el seu Consell Nacional per definir les llistes. La proposta oficial deixa al partit sense marge polític operatiu real en un futur immediat ja que la presència de membres del partit en els seus escons serà més aviat testimonial. Fins i tot les sigles del PDeCAT desapareixen de la candidatura. Tampoc Mas ni Pascal ni Bonvehí seran a la llista ja que argumenten que s'aparten de la contesa electoral per centrar-se en reconstruir el partit.





Tampoc les enquestes són molt favorables tot i que Puigdemont segueix sent el major actiu del partit, i si el resultat és un daltabaix el president cessat serà un cadàver polític. Segons 'El Confidencial', Puigdemont ha promès al PDeCAT que aconseguirà el suport de l'ANC. Però la pròpia ANC es troba molt dividida i és una incògnita saber què farà si ha d'escollir entre ERC i Puigdemont. L'objectiu de Puigdemont és doblar els diputats que els dóna les enquestes al PDECAT, passar de 14 a 30, i aconseguir que l'independentisme mantingui la majoria absoluta a parlamentaris i aconseguint més del 50% dels vots.





I el divendres acaba el termini perquè el PDeCAT se sumi a aquesta "llista del president".