Una prova més del finançament del Govern a Òmnium

Jordi Cuixart roman a la presó









La Conselleria d'Economia va abonar imports a Òmnium Cultural per conceptes com la difusió d'un calendari de "tradicions i costums" o prop de 800 subscripcions a una de les seves revistes.





Així consta en un document inclòs en el sumari de la investigació que el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona porta a terme sobre les estructures de l'Estat català, segons informa 'El Confidencial'.





L'escrit assenyala que el Govern subvencionava a l'associació que dirigeix Jordi Cuixart amb conceptes diferents a les aportacions directes que va efectuar fins a 2013.





El 2015 s'aprecien també pagaments per imports com els esmentats. Les factures van ser confiscades a la seu de la Conselleria durant l'operació Anubis.





Al novembre de 2014, el Govern va encarregar un calendari sobre tradicions catalanes de l'any posterior que ja havia sol·licitat en exercicis anteriors. La documentació revela que va pagar 4.000 euros per 1.200 exemplars.





El 2013, l'import gastat ser de prop de 3.000 euros. Un altre concepte assenyalat és la subscripció a la revista 'Escola Catalana'. Va destinar 18.700 euros per a un total de 748 subscripcions a aquesta publicació bimensual,, segons les mateixes fonts.





També va aportar fons per sufragar un premi de literatura jove promogut per Òmnium. El guardó Enric Farreny està destinat a alumnes de primària, secundària i batxillerat en les modalitats de prosa i poesia i va rebre ajudes del Govern com mostren les factures, en què també s'esmenten subvencions directes i ajudes a les activitats d'entitats.





Jordi Cuixart contínua a la presó , juntament amb el líder de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, per un delicte de sedició pels successos del 20 i 21 de setembre, precisament durant el registre policial de la Conselleria d'Economia.