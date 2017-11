Mor Paco Sarasúa, històric de la Transició i exregidor del PCE a Gijón

Mor Paco Sarasúa









Francisco Sarasúa Serrano, exregidor del Partit Comunista a l'Ajuntament de Gijón i nom clau de la Transició, ha mort aquest diumenge als 64 anys a Barcelona després de no superar la batalla contra el càncer, malgrat la qual cosa va estar treballant en actiu fins fa pocs dies.





Paco Sarasua va néixer el 1953 a Gijón i residia a la capital catalana. Era llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Deusto.





Va ser un dels membres de la primera corporació democràtica de Gijón com a integrant en la llista del Partit Comunista a les eleccions municipals de 1979 i va ser triat regidor amb tan sols 26 anys.





Després de les negociacions amb el PSOE, que va ser el partit més votat, va entrar en el govern municipal del socialista José Manuel Palau amb la responsabilitat d'Hisenda durant la primera legislatura democràtica, sent l'encarregat de dissenyar els primers pressupostos municipals de la democràcia.





El treball de Sarasúa, juntament amb el dels seus companys del PCE Andrés Costales, Víctor del Busto i Luis Felipe Capellín, va ser decisiu per iniciar el procés de modernització de Gijón.





Va dedicar el seu treball a convertir Gijón en una ciutat marítima, industrial i habitable, principals punts del programa del Partit Comunista a les eleccions de 1979. La seva feina es va veure en projectes com la recuperació del Turó de Santa Caterina o la millora dels viatges de molts barris.





Després de llicenciar-se en Ciències Econòmiques per la Universitat de Deusto (País Basc), es va afiliar al Partit Comunista. Després de quatre dècades de règim franquista, el dia 19 d'abril de 1979 va entrar a formar part de la primera Corporació municipal de la democràcia.





El seu va ser un dels 26 noms que, amb el socialista del PSOE José Manuel Palau com a alcalde, van iniciar la transició política de Gijón. Durant aquest primer mandat legislatura com a regidor (1979-1983) el van acompanyar els seus camarades del PCE Andrés Álvarez Costales, Francisco Javier Suárez i Víctor del Busto.





Entre 1983 i 1987, Paco Sarasúa va ser reelegit regidor i va tornar a assumir l'àrea d'Hisenda. Durant aquest temps va compaginar la política activa amb càrrecs com a conseller en la Caixa d'Estalvis d'Astúries i empreses com Ensidesa, Porcelanas Principado, Sedes o Crady.





L'any 1992 va abandonar la política i malgrat haver estat expulsat tres vegades del Partit Comunista no va deixar de votar Izquierda Unida.





EMPRESES A BARCELONA





En aquell temps es va traslladar a Barcelona a dirigir una empresa de 400 treballadors i malgrat residir a la ciutat comtal mai va perdre el contacte amb el seu Gijón natal.





Va muntar diversos negocis d'hostaleria i de productes per a la llar, i va presidir una fàbrica de cosmètics.





Durant la seva darrera etapa laboral, va ser patró i director de desenvolupament de la Fundació Thao per pal·liar l'obesitat infantil. I no va desistir fins a aconseguir, el 2011, l'adhesió de la seva ciutat al programa Thao-Salut Infantil, un pla pilot per a la prevenció del sobrepès i l'obesitat en nens des de la seva més primerenca edat que va arribar a funcionar en gairebé un centenar de municipis espanyols .





En la seva última etapa professional va estar col·laborant durant uns anys amb Aigües de Barcelona, motivant l'activitat esportiva i social dels seus treballadors, que sentien pel seu professor una veritable admiració i respecte.