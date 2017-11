El meu amic i company Paco Sarasúa

Luis Felipe Capellín





El partit comunista d'Astúries acabava de passar per una crisi, important, que coincidint amb la celebració d'un congrés regional, celebrat a Perlora, va portar a l'abandonament de l'organització a un nombrós grup de militants, molts d'ells d'enorme vàlua i que havien garantit la supervivència del partit en els temps més difícils.





Precisament per la marxa de tants, i tan bons, dirigents, conformar la candidatura del PCA a l'ajuntament de Gijón no va resultar fàcil.





En els primers llocs d'aquesta llista, que va concórrer a les eleccions, figuràvem Francisco (Paco) Sarasúa i jo mateix, encara que en el meu cas apareixia com a independent. El vot de la gent de Gijón va possibilitar que els dos acabéssim formant part d'aquesta primera corporació democràtica i contribuïm, juntament amb la resta de regidors, fossin del partit que fossin, a construir una ciutat més habitable i en la qual les desigualtats entre els barris anessin desapareixent .





Coneixia a Paco de la nostra època d'estudiants al Col·legi de la Immaculada, dirigit pels pares Jesuïtes, en el qual destacava com a jugador de bàsquet, encara que en aquells anys mai havíem parlat de política.





Després del seu pas per la universitat Paco assumiria unes posicions progressistes que a dia d'avui no ha abandonat.





A l'Ajuntament de Gijón, i gràcies als pactes amb el partit socialista, que en no tenir majoria absoluta ens necessitava per governar, Paco va ocupar la regidoria d'Hisenda destacant, ràpidament, com un economista seriós i eficaç i sorprenent, gratament, al funcionariat municipal.





Al costat d'aquest treball seriós i rigorós Paco cridava l'atenció per la seva simpatia, per un caràcter obert que ho feia molt proper i que li permetia connectar seguida amb tothom.





Asseguts, un al costat de l'altre, a la sala de plens de l'ajuntament, portàvem boig al nostre portaveu municipal, molt més seriós que nosaltres, a qui li gastàvem alguna broma que altra que assumia amb enteresa.





Recordant el seu passat basquetbolista Paco va contribuir, de manera important, a la creació de l'equip Gijón Bàsquet que després de donar algunes alegries a la ciutat va acabar desapareixent, però, on Paco se sentia més a gust era a l'estadi del Molinón aplaudint l'Sporting, va coincidir a més que alguns dels anys més gloriosos de l'equip es van produir abans de la seva marxa a Barcelona amb el que va gaudir del bon futbol que en aquell temps es podia veure cada quinze dies a Gijón.





Una de les festes més importants que se celebren a Astúries, és la de les piragües i així, pràcticament, tots els anys, el primer dissabte d'agost es podia veure a Paco a Arriondas i Ribadesella, i en els quilòmetres que van d'una vila a una altra, contagiant d'alegria i dinamisme als que s'aproximaven a ell, fins i tot encara que s'apropessin fos la "benemèrita".





Al costat d'aquesta alegria permanent, caldria afegir, el seu paper de pare amb un afecte constant cap als seus fills i cap als seus germans. Paco va ser sempre un home molt familiar i molt amic dels seus amics als quals, sempre, estava disposat a ajudar .





En fi Paco Sarasúa forma part, indefectiblement, d'una de les etapes més importants d'una ciutat com Gijón que ell, amb el seu treball, va ajudar a construir.





Luis Felipe Capellín



Ex regidor del PCE a l'Ajuntament de Gijón

cineasta Independent