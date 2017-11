Els partits catalans engreixen la maquinària per al 21D

Els polítics catalans.









Els partits polítics catalans ja estan movent fitxa de cara a les eleccions del proper 21 de desembre. Després d'un període d'inestabilitat sociopolítica, hi ha hagut severs canvis a partir de la fugida de Puigdemont a Brussel·les i l'empresonament dels exconsellers.





Començant pel propi expresident Puigdemont, el cap de llista del PDeCAT es presentarà amb la seva idea de 'llista de país' tot i les peticions de Mas, Pascal i Bonvehí de fer un pas al costat.





La situació de l'antiga aliança per la independència entre Puigdemont i Junqueras va acabar de manera abrupta, i abans del viatge a Brussel·les els dos mandataris ja no es parlaven.





En aquest sentidio, el PDeCAT planeja acusar ERC de traïció per no haver tingut a punt les estructures d'Estat, per haver lliurat la Generalitat sense lluita després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i per haver impedit que Puigdemont convoqués les eleccions i evités així la suspensió de l'autonomia a Catalunya, tal com Puigdemont va estar a punt de fer el 26 d'octubre, i com li demanava el lehendakari Íñigo Urkullu.









