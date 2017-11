Ada Colau, els socialistes i el seu pacte amb ERC

Ada Colau s'acosta a ERC









Les noves formacions polítiques que ha vingut al món de la política amb les promeses d'una nova forma de fer política, tenint les persones com la seva prioritat. A l'hora de la veritat, els territoris, les banderes i tot el que han criticat, resulta que ells també ho han fet seu.





El partit d'Ada Colau, amb Domènech com a cap de llista per a les autonòmiques del 21D, és l'escenificació d'unes pràctiques contràries al que ells han anat predicant i que no s'ajusta a la realitat. És l'engany transformat en democràcia pura, no? Jo diria és la política de la màscara en un escenari de carnaval ...





Ada Colau alcaldessa de Barcelona, sense experiència de govern, amb ficades de pota antològiques i en mans dels ICV, d'un peronista reconvertit a independentista i un marit col·locat a l'ajuntament, però amb comandament a l'ombra, ha trencat el pacte de govern amb el PSC que li permetia una certa estabilitat de govern. La decisió, per llevar-se la responsabilitat de sobre, l'ha sotmès a l'assemblea del seu partit i amb una votació ajustada ha sortit el sí a la ruptura del pacte.





És una actitud demagoga, i d'una política que no sap prendre decisions sola, sinó que li carrega el mort de la seva ineptitud a uns altres. Això sí, molt democràticament, però quan li ha convingut, s'ha passat les consultes per sota de la sola de la seva sabata.





Donya Ada, en el seu twitter s'ha justificat dient: "Ha estat una decisió difícil, però l'hem pres de la millor manera possible: amb radicalitat democràtica". Tota una declaració política que es contradiu amb el seu comportament en l'exercici d'alcaldessa, perquè com Puigdemont, només està per a una part de la ciutadania, la independentista, oblidant-se de l'altra que és la que l'ha votat i també compte.





En aquesta contradicció i ambigüitat en què es mou, disfressada de demòcrata practicanta de tota la vida, segueix escrivint en el seu twitter "Ni la direcció del PSOE ni la del PSC han donat la resposta a l'aplicació del 155 que nosaltres esperàvem. Malauradament van decidir allunyar-se del espai de diàleg i acostar-se al PP i Cs". Colau, la demòcrata vol discurs únic, no accepta que Catalunya, com Espanya és plural i malgrat no estar d'acord amb les polítiques que puguin aplicar aquests partit han estat elegits democràticament en les urnes pels ciutadans què passa, que també per a ella hi ha ciutadans de segona i el seu partit són els autèntics? Ella ha de preocupar-se de la seva ciutat i dels pactes que millor pugui beneficiar la ciutadania, no del món mundial. Es creu també que és l'escollida?





Una altra vegada més, Ada ha aconseguit la divisió en el seu propi partit i a l'Ajuntament de Barcelona, apartant els socialistes que li han donat una estabilitat de govern. És un error que li costarà molt car per que quedarà en mans dels independentistes .. .i en contra dels seus votants o no sap qui l'han votat?





És clar que la jugada està planificada en aquest sopar a casa del celestí Roures que treballa amb els cataríes- democràcia purament on va ajuntar al voltant de la seva taula a Pablo Iglesias, Oriol Junqueras i Domènech per "tancar" el pacte de govern després de les eleccions del 21D en l'entre ERC i comú, coalició amb Podem. Aquesta és la veritable raó de la ruptura de Colau amb els socialistes. El que expliquen són històries per no dormir d'un partit que pagarà molt car el seu posicionament polític cap al costat independentista. Els seus votants no ho perdonaran i la resta de la ciutadania tampoc.