Banc Sabadell col·loca una emissió de CoCos per 400 milions

Banc Sabadell emet bons contingents convertibles









Banc Sabadell ha aprofitat el bon moment del mercat per col·locar una nova emissió de bons contingents convertibles, 'CoCos' en l'argot financer, per un import de 400 milions d'euros a un cupó del 6,125% que pot ser computat com a capital addicional Tier 1 (AT1), ha informat l'entitat.





La racionalitat d'aquesta operació, a part de completar el bucket (interval) de l'1,5% de TIER I, és que reforça les mètriques de ràting del banc i enforteix la seva solvència.





El format d'emissió triat ha estat de 'club deal' en lloc d'una operació pública. Totes les ordres són d'alta qualitat d'inversors ubicats al Regne Unit.





A principis de setmana, el banc va contactar amb un grup reduït d'inversors de cara a una potencial col·locació privada. L'operació va ser molt ben acceptada per tots els inversors, amb un gran interès pel Banc Sabadell i pel producte, segons detalla l'entitat.





Després d'un dia i mig de reunions amb inversors, el banc rebia interès per un import proper als 700 milions d'euros i després d'ajustar el preu es tancava l'operació amb una demanda propera als 600 milions (un 50% superior) i un cupó del 6,125%.





Aquest format d'emissió respon al fet que l'import que el Sabadell tenia pendent per completar el bucket de AT1 era molt reduït, i considerant l'elevat nivell de sobresubscripció que va registrar en l'última operació (més de 5.000 milions per un import de 750 milions d'euros ), es va considerar que per l'import que el banc volia emetre, aquest format encaixava millor que una operació pública.