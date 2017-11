L'Audiència de Lleida arxiva la causa contra els pares de Nadia

L'Audiència de Lleida ha acordat aquest dilluns 13 de novembre el sobreseïment de la causa contra els pares de la nena Nadia per exhibicionisme i pornografia infantil.





El tribunal considera que no hi ha "indicis mínimament sòlids", el que evitarà que finalment es dugui a judici tal com estava previst.





En l'acte, l'Audiència considera que no hi ha delicte d'exhibicionisme en què els seus pares, Margarita GR i Fernando BB, mantinguessin relacions sexuals al mateix llit que la nena, en aquest moment d'uns cinc anys, perquè ella "estava adormida i situada de manera que no tenia visió directa dels seus pares ".





Així mateix, rebutja que es produís un delicte de pornografia infantil perquè en les deu fotografies en què apareix la nena nua no hi ha "un inequívoc contingut sexual", a més que creu la versió dels pares --acusados en una altra causa per estafa a recaptar ajudes per a la malaltia de la seva filla-- que les fotografies del cos tenien finalitats mèdiques a l'estar al costat d'altres d'erupcions cutànies i granellades.