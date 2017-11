​La plantilla de la Federació de Persones Sordes fa una aturada de serveis de dues setmanes

Antonio Martínez, president de FESOCA, denuncia retard en els pagaments









La plantilla de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) ha començat una aturada de dues setmanes entre aquest dilluns 13 i fins al diumenge 26 de novembre després de quatre mesos sense cobrar la nòmina, segons explica un comunicat de CC.OO.





Els treballadors sostenen que des del mes de maig de 2017 estan patint retards en el cobrament dels seus salaris.





Per això, han decidit adreçar una carta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per demanar que es posi solució a la seva situació.





Segons la plantilla, l'aturada de serveis entre el dilluns 13 i el diumenge 26 afectarà el 40% dels seus serveis.





Des de Presidència de FESOCA, senyalen en un comunicat que l'entitat "durà a terme una paralització amb una reducció important de serveis a causa de la greu situació econòmica en què estem a causa del retard dels pagaments pendents de la Generalitat de Catalunya".





"La resolució definitiva d'aquests pagaments de les subvencions d'aquest any 2017 (per als programes de serveis d'interpretació en LSC, atenció social, intermediació laboral, formació i difusió informativa de Webvisual) encara no està aprovada", remarca Presidència.





La FESOCA és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1979 que ofereix atenció a 30 associacions i més de 30.000 persones sordes de Catalunya.





Ofereix serveis d’intermediació laboral, atenció social, formació i eliminació de barreres formatives mitjançant la interpretació en llengües de signes catalana en els àmbits sanitari, judicial, serveis socials o serveis educatius.





La FESOCA es manté econòmicament en un 80% de subvencions diverses de la Generalitat, i també del Ministeri de Treball i Seguretat Social, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. L’altre 20% depèn subvencions privades.