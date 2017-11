La jutge confirma les ordres de detenció contra els exconsellers Comín i Serret

Tots dos exconsellers romanen a Bèlgica.





La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha confirmat l'ordre europea de detenció i entrega (OEDE) contra els exconsellers de la Generalitat Meritxell Serret i Toni Comín, qui romanen a Bèlgica juntament amb l'expresident Carles Puigdemont.





Així, la magistrada explica que se'ls persegueix, no per defensar les seves idees, sinó per participar "decisivament" en la celebració d'un referèndum per l'escissió de Catalunya.





La jutge rebutja el recurs interposat per la defensa dels dos exconsellers fugats contra l'acte del passat 3 de novembre pel qual dictava les ordres de detenció contra els cinc exmembres del Govern.





La raó, no anar a declarar com a investigats per la seva implicació en el procés independentista i els recorda que no poden declarar per videoconferència.





La titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 manté també la seva decisió de no permetre al seu lletrat personar-se en les actuacions perquè els investigats es van sostreure de l'acció de la justícia, segons explica en el seu acte.





Insisteix que es troben en parador desconegut i diu que no han realitzat designació expressa d'advocats "de manera que ni tan sols consta que el lletrat signant dels escrits sobre els quals es decideix tingui efectivament la defensa".





Respecte a les ordres de recerca i captura emeses, la magistrada necessita que "no se'ls persegueix ni per les seves idees ni per defensar la independència de Catalunya" sinó per tractar de canviar al marge de les vies legals la forma de govern "per aconseguir en Espanya la secessió de Catalunya i la seva constitució en República independent ".





FORÇA intimidatòria





"Per obtenir el seu propòsit van promoure i van utilitzar la força intimidatòria i violenta dels sectors independentistes de la població. Van cridar a la insurrecció i van contravenir frontalment la legalitat i l'ordenament constitucional espanyol", indica la magistrada instructora en el seu acte.





La defensa dels dos exconsellers va al·legar en el seu recurs contra la interlocutòria del 3 de novembre vulneració del dret al jutge imparcial per haver emès la OEDE per més delictes dels quals es investigaven en un primer moment.





Lamela, que va afegir prevaricació i desobediència als tres delictes inicials de rebel·lió, sedició i malversació, els respon que la Fiscalia en la seva querella es referia als cinc tipus delictius que es van recollir en les ordres de detenció lliurades a les autoritats belgues.





PERSECUCIÓ DE CARÀCTER POLÍTIC





En el seu recurs, la defensa dels exresponsables d'Agricultura i Salut del govern català invocava, entre altres arguments, que els actes que se'ls imputen són actes parlamentaris protegits per la inviolabilitat i immunitat parlamentària i que es troben davant d'una persecució de caràcter polític; també qüestionava la competència de l'Audiència Nacional.





Al que la magistrada respon que ja es va declarar la competència d'aquest jutjat en la interlocutòria d'admissió de la querella del passat 31 d'octubre i que la Sala penal ja va dictar acte confirmant la mateixa:

"Que els recurrents no estiguin conformes amb tal motivació i amb la decisió adoptada, no vol dir que la resolució que es recorre no tingui motivació", precisa Lamela.