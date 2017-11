ERC admet que el Govern no estava preparat per a la independència

Sergi Sabrià avala així les declaracions de Ponsatí.





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha admès que la República declarada des del Parlament no es va arribar a implementar mai perquè el Govern no estava preparat per "la violència" de l'Estat.





"El país i el Govern no estaven preparats per fer front a un Estat autoritari i sense límits a l'hora d'aplicar la violència. El Govern tenia una línia vermella, que era la de la no violència", ha exposat Sabrià.





Així, els republicans asseguren que si hagués estat possible desenvolupar la independència després de la votació del Parlament, però no es va fer davant "els riscos" per als catalans que suposava enfrontar-se a la resposta estatal.





LÍNIA ROJA





ERC defensa que la Generalitat hagués implementat una República si no hi hagués violència, però assegura que el Govern havia indicis que l'escenari no seria pacífic: "Davant les proves clares d'aquesta violència, vam decidir no traspassar la línia vermella".





"Mai haguéssim superat la situació de posar en risc als ciutadans del país", i ha afegit que la independència segueix sent l'objectiu primordial del partit.





Sabrià ha defensat que no volien "comprovar amb morts" fins on hagués arribat la resposta de l'Estat, i ara s'inclouran en el programa electoral l'impuls d'un procés constituent català sense posar termini sobre quan s'ha d'aconseguir un Estat català.





SENSE TERMINI





Ha al·legat que el costum de posar terminis no ha ajudat especialment al procés sobiranista: "No és un tema de calendaris. No renunciarem als nostres principis. Continuarem treballant pel mateix. El nostre objectiu és la independència i mantindrem sempre la línia vermella de la no violència ".





ERC es pronuncia així després que la consellera cessada i actualment a Brussel·les Clara Ponsatí afirmés diumenge que el Govern no estava preparat per aplicar la proclamació de la República, "pra donar continuïtat política de manera sòlida al que va fer el poble de Catalunya el 1-O ".