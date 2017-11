MNAC programa una exposició sobre 'Arts and Crafts' i una altra sobre Gala Dalí

A partir de 2018.





El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) mostrarà a partir del 2018 dues grans exposicions inèdites de "dimensió i vocació internacional", ha anunciat el director, Pepe Serra.





Així, juntament amb la Fundació Gala Dalí, el museu obrirà a partir del juliol la primera gran exposició dedicada a Gala, una figura clau en l'art del segle XX i de la qual mai abans s'ha fet una mostra específica.





Sota el nom 'Gala Salvador Dalí. Una habitació pròpia a Púbol ', el MNAC incorpora molts materials inèdits i exposarà per primera vegada un conjunt d'objectes surrealistes, cartes, a més d'objectes personals i vestits de Gala.





En total l'exposició compta amb 180 obres que permetran reconstruir la figura de l'artista i seguir també l'evolució de Salvador Dalí com a pintor, reunint un conjunt importantíssim de les seves obres.





Mai abans s'havia creat una exposició en l'àmbit internacional dedicada a Gala, de manera que diferents museus del món han cedit obres perquè es pugui dur a terme, com el Museu Dalí de Sant Petersburg (Rússia), museus de París, Munic o el Reina Sofia de Madrid, entre d'altres.





EL MODERNISME DE 'ARTS AND CRAFTS'





La segona gran mostra que es presentarà el 2018 estarà dedicada a William Morris i el moviment Arts and Crafts, 1 corrent artístic relacionat amb el disseny i les arts decoratives que va néixer al Regne Unit el 1880 i es va estendre per tot el món fins a la I Guerra Mundial.





Aquest gran moviment artístic europeu està relacionat amb el modernisme, un dels grans pilars de les col·leccions del MNAC, i explorarà també lloes múltiples facetes de l'artista William Morris, fundador de l'Arts and Crafts.





La col·laboració del Victoria and Albert Museum i del British Museum ha estat essencial per poder posar en marxa l'exposició pionera a Espanya, William Morris i companyia: el moviment Arts and Crafts a Gran Bretanya ', que ja s'ha presentat a Madrid i aterrará el febrer al MNAC.