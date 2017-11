El Govern rus es troba darrere de la campanya de desinformació a Catalunya

Dins de la guerra de la informació.





Una anàlisi del Reial Institut Elcano sobre "la guerra de la informació de Rússia a Catalunya" considera que "la reeixida combinació de diversos instruments de la guerra de la informació" en aquest cas "ha fet necessari el suport del Govern del règim autocràtic".





Així com de les agències d'intel·ligència, "que defineixen les principals debilitats i problemes interns d'un país", i de ciberinteligencia.





L'estudi defineix l'activitat russa com "combinació" que integra diversos instruments: "ciberguerra, ciberinteligencia, desinformació, propaganda i col·laboració amb actors hostils als valors de la democràcia liberal".





GUERRA DE LA INFORMACIÓ





El document, signat per la investigadora principal de l'Institut Mira Milosevic-Juaristi, assenyala que el que distingeix Rússia d'altres 'ciberactores' i divulgadors de mentides és que la guerra de la informació és una estratègia militar definida en l'última Doctrina Militar de la Federació de Rússia, oficial des 2014.





Mentre en els conflictes de Síria i Ucraïna l'acció russa ha consistit a combinar força militar amb guerra d'informació, explica, als països occidentals "on el seu objectiu és guanyar influència i no territoris", el focus està posat en la guerra de la informació .





Tot i que els responsables russos, inclòs el president Vladímir Putin, han donat suport públicament la integritat territorial d'Espanya, aquesta experta veu plenament vigent que no cal confondre les "relacions exteriors" russes amb el seu "política exterior", que pretén tornar a Rússia el seu estatus de "gran potència" disputant zones d'influència als Estats Units.





En el cas de Catalunya, detalla que, a més de difondre missatges veritables i falsos a les xarxes socials, l'activitat russa ha inclòs oferir un "punt de vista alternatiu" en les televisions estatals russes, i també els mitjans estatals que publiquen en anglès i espanyol -RT i Sputnik-.





Descrèdit de la democràcia





Entre els seus continguts més significatius, l'estudi esmenta l'ús de la força per part de l'Estat com "violència deliberada" i "pràctica franquista", o el dir que la UE reconeixeria la independència catalana "després del procés d'adhesió", o bé que la UE va ordenar a Espanya una acció repressiva per evitar un altre Brexit.





Comparar el referèndum català amb el de Crimea o dir que Catalunya està "a la vora d'una guerra civil" com Donbas a Ucraïna -on Rússia dóna suport als separatistes- han estat altres missatges comuns.





Tot això, explica, amb la finalitat de desacreditar la democràcia espanyola i l'ordre liberal occidental, fomentar la divisió entre espanyols, desacreditar les institucions europees, crear confusió i distreure l'atenció dels ciutadans russos dels seus problemes interns.





L'anàlisi afegeix que el Govern espanyol hauria d'investigar aquesta ingerència russa i recorda com Alemanya, durant la campanya de les eleccions legislatives, va prendre una sèrie de precaucions per impedir la interferència russa.





Amb tot, avisa que "és impossible que Occident respongui amb total èxit" als instruments emprats per Moscou perquè, tot i que "les agències d'intel·ligència poden fer coses intel·ligents", els governs occidentals no poden restringir el flux d'informació ni l'ús de Internet ".





Segons aquesta investigadora, tot i que els països occidentals estan ben preparats per a una "ciberguerra en estat pur", la seva resposta a la guerra de la informació "no ha estat adequada" per tres motius: "perquè considera que Rússia es autodesacredita divulgant notícies falses" , per no comprendre que hi ha una veritable "guerra amb Rússia" i "per suposar que explicar la veritat és suficient, el que no és així".