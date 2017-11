Ada Colau 'desnona' el PSC del Govern municipal

La polèmica Alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona va arribar al Govern municipal de la capital catalana per ser una furibunda lideresa contra els desnonaments que la policia executava cada dia en nom dels bancs creditors.





Ara que aquesta febre ha remès substancialment i no serveix per guanyar vots, ha executat sense pestanyejar un desnonament polític contra el seu 'únic soci' al govern municipal: el PSC de Miquel Iceta qui, fent-se el sorprès, ha acusat Ada Colau de pensar més en clau independentista que en els mateixos barcelonins, que es queden sense govern estable en uns mesos en què cada partit va a la seva a la recerca dels vots que els portin a ocupar els escons del Parlament de Catalunya, que li donin més poder a la 'nova era' de la primera legislatura 'post article 155'.





Fa uns dies -potser Vostès. El recuerden- en un acte públic al qual assistia la pròpia Ada Colau, un espontani va recriminar a crits a l'alcaldessa que s'hagués oblidat de les víctimes dels desnonaments que tants vots li havien donat.





L'individu va haver de ser desallotjat pels serveis de seguretat, que pràcticament 'el van arrossegar' fins a la sortida enmig dels seus crits de protesta, que van deixar als assistents estupefactes davant el que contemplaven els seus ulls i escoltaven els seus 'delicats orelles'.





La Senyora Colau es va fer l'estàtua mentre, incòmoda i nerviosa, contemplava el desallotjament com si l'escena no l'hagués provocat ella mateixa en un passat recent amb una major o millor virulència.





Els temps canvien i els desnonats també. Ara li ha tocat als pobres socialistes i en un futur no massa llunyà podria afectar 'els comuns', que ara toquen cartipàs municipal i aspiren a convertir-se en 'frontissa' de Govern a la Generalitat de Catalunya després de les eleccions del 21 D.





Molt ens temem que l'estratègia que va néixer un 10 abr 2013 ideada per Arcadi Oliveres i la monja Teresa Forcades sota el nom de 'Procés constituent a Catalunya' gaudeix de bona salut i se segueix desenvolupant transversalment, no només a la Casa dels Comuns, sinó en partits de llarga història republicana com Esquerra, al PDeCAT - ara ple de independentistes- i fins al cor del 'repudiat' Dante Fachin -ex podemita català-, a la CUP i si m'ho permet l'intel·ligent Iceta, en les seves pròpies files socialistes, on exemples com el fugat Comín o l'històric Ernest Maragall i fins l'alcalde Ballart parlen a les clares que aquest 'virus constituent' ha infectat a la societat catalana i és una veritable pandèmia que la medicina constitucional no sap com curar.





Tornarem a votar i tornarem a equivocar-nos.





L'estratègia ja s'ha posat en marxa -més aviat mai s'ha interrumpido- i la llibertat d'uns presos per presumpte cop d'estat civil és la cirereta que els falta als estrategs per la República catalana per aconseguir, un cop més, doblegar la mà del Govern espanyol, legítim i democràtic, encara que ara sembli que serà a mig termini.





Segueixin vostès. Ja que la pista dels articles que anirem publicant en aquest diari al voltant del tema i jutgin per si mateixos si les nostres sospites són o no fonamentades.





Com sempre, seguirem donant la cara, que per això tenim la vocació de periodistes.