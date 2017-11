Puigdemont plantarà cara a ERC encapçalant la llista de 'Junts per Catalunya'

Puigdemont continua a Bèlgica.





El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, i el seu partit, el PDeCAT, concorreran a les eleccions catalanes del 21 de desembre amb la marca electoral Junts per Catalunya.





El nom es revela a dos dies del Consell Nacional del partit d'aquest dimecres a les 19 hores, que ha de servir per definir la llistes del partit, que liderarà Puigdemont i que volen comptar amb la presència d'independents.





Aquest nom, 'Junts per Catalunya' va ser una de les tres opcions que es van sotmetre a votació final durant el congrés constituent del partit al juliol de l'any passat, juntament amb Partit Demòcrata Català, l'escollit, i Partit Nacional Català.





El missatge enviat a la militància està signat per la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, i en ell informen que la Junta Electoral Central els ha informat que la marca és "vàlida" per concórrer als comicis.





A més, exposen que el partit treballa per elaborar "una llista transversal que acompanyi el president Puigdemont i als consellers" de la formació, alguns dels quals són a la presó i altres a Brussel·les.





Pascal i Bonvehí defensen que l'aposta electoral de formar una llista transversal i amb una marca específica demostra la generositat del PDeCAT, però necessiten:





"El partit ha de ser generós però alhora s'ha de sentir bé còmode amb la proposta política i electoral per al 21D".





També confirmen que el president liderarà la llista i finalitzen agraint el "compromís, determinació, confiança i esforç" de tots els militants.





MARQUES ELECTORALS





Aquestes són les primeres eleccions des que es va fundar el PDeCAT, i el partit que presideix Artur Mas ha optat per presentar-se amb una marca diferent a la del partit i que tindrà com a sigles JuntsxCat.





L'extinta Convergència, en el passat, ja va optar també per presentar-se amb marques electorals que no es corresponien a les sigles del partit: a la catalanes de 2015 ho va fer en la coalició de JxSí, i en les generals del mateix any amb la marca Democràcia i Llibertat.