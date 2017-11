Espanya se suma a la cooperació en defensa de la Unió Europea

Federica Mogherini, subjectant l'acord, al centre.





Un total de 23 països de la Unió Europea han signat la carta per notificar la seva intenció de sumar-se a la cooperació estructurada permanent en defensa (va pescar, per les sigles en anglès), en una cerimònia a Brussel·les dels ministres d'Exteriors i Defensa, inclosos Espanya, França, Alemanya i Itàlia, els que més han empès per avançar en la integració militar.





La va pescar és un instrument previst en el Tractat de Lisboa, però mai utilitzat fins ara, que permetrà als països que volen avançar més ràpid en la seva integració en defensa -per desenvolupar capacitats militars o participar en operacions-a fer-ho, si una majoria qualificada de països ho avala.





Els únics països que per ara no s'han sumat a la va pescar són Dinamarca, Malta, Portugal i Irlanda, encara que podran fer-ho si assumeixen els compromisos vinculants que accepta la resta en la reunió d'Afers Exteriors del 11 de desembre.





Àustria, país tradicionalment neutral, mentre que Portugal i Irlanda han avançat la seva intenció de sumar-se també a la va pescar una vegada concloguin els seus processos d'aprovació interna.





Tampoc se suma Regne Unit, la sortida de la Unió Europea està prevista per a març de 2019 i que històricament ha frenat tot avanç per al reforç de la defensa europea, per no soscavar a l'OTAN.





L'Alta Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Federica Mogherini, ha defensat el "moment històric" després del pas donat aquest dilluns en defensa i ha expressat "molta satisfacció" perquè la va pescar "semblava impossible d'aconseguir" fa un any per "la majoria".

I ha recordat que seguirà "oberta" a altres països de la Unió que vulguin sumar-se "en una fase posterior", recordant que ara s'avançarà per a la seva adaptació formal pel Consell "abans de final d'any".





La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha assegurat que la va pescar suposa "una fita per al procés d'integració a la Unió Europea" i ha insistit que no es tracta d ' "duplicar" amb l'Aliança Atlàntica sinó de "treballar junts ".





Per la seva banda, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha donat suport a la va pescar perquè "pot reforçar el pilar europeu dins de l'OTAN", cosa que és "bo per a Europa, però també per l'OTAN" perquè "té el potencial "de" millorar el repartiment de la càrrega en l'Aliança ".





FONS EUROPEU DE DEFENSA





Fins ara, els països han presentat més de 50 projectes a la va pescar que aspiren a poder rebre finançament del Fons Europeu de Defensa.

Els governs europeus esperen arribar a un acord sobre el Fons "abans" de final d'any i concloure les negociacions "com més aviat possible el 2018" amb l'Eurocambra, per poder finançar els primers projectes en 2019.





L'Executiu comunitari ha proposat destinar 500 milions el 2019 i 2020 per cofinançar prototips industrials a través del Fons Europeu de Defensa i 1.000 milions l'any a partir de 2021, així com altres 90 milions per a investigació en els pròxims tres anys i 500 milions anuals a partir de 2021.