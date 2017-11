Debat al Congrés per anul·lar els judicis polítics del franquisme

El PSOE última la seva pròpia reforma.





El Ple del Congrés debat avui si tramita una proposta que persegueix reformar la Llei de Memòria Històrica per tal de declarar nuls els judicis polítics del franquisme.





Es tracta de la primera iniciativa legislativa amb aquest objectiu que es debat a la cambra baixa i porta la firma del PDeCAT, però no serà l'última perquè el PSOE està ultimant la seva pròpia reforma per ampliar la llei de 2010, entre altres coses, per anul·lar aquests judicis.





Els independentistes catalans van registrar la seva iniciativa el passat 18 de juliol, quan es van complir 81 anys de l'alçament de 1936 que va provocar la Guerra Civil, unes setmanes després que el Parlament català aprovés per unanimitat una norma per anul·lar els judicis polítics que van tenir lloc a Catalunya .





LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA





El portaveu adjunt del PDeCAT, Jordi Xuclà, que presento llavors la iniciativa, ha recordat que fa 10 anys quan es tramitava la Llei de Memòria, alguns grups van intentar que la norma inclogués ia aquesta nul·litat dels judicis.





Finalment van acceptar la redacció proposada pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que es limitava a declarar la il·legitimitat d'aquells tribunals i sentències.





La proposta del PDeCAT s'inspira en la fórmula utilitzada en alguns països Sud-americans oa Alemanya, on els judicis del nazisme es van anul·lar per llei en 1998.





A més, segons va argumentar Xuclà, amb aquesta reforma Espanya compliria la recomanació del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides que el 2014 va instar al nostre país a afrontar aquest assumpte.





ANTIMASONES I COMUNISTES





Així mateix, volen que, en tot cas, la llei decreti la nul·litat del Tribunal d'Ordre Públic (TOP), del de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, els tribunals de responsabilitats polítiques i consells de guerra constituïts per motius polítics ideològics o de creença religiosa.





Igualment aposten per declarar "il·legítimes i nul·les" les condemnes i sancions dictades per motius polítics, ideològics o de creença per qualsevol tribunal o òrgan penal o administratiu constituït durant la dictadura "contra els que van defensar la legalitat institucional" republicana.





El PSOE té ultimada la seva pròpia proposta per reformar la llei de memòria en què, a més d'altres assumptes com l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos i la il·legalització de la fundació que porta el seu nom, planteja l'anul·lació dels judicis polítics.