El 50% dels antibiòtics no funcionen, segons l'Agència de Salut Pública catalana

Segons l'Agència de Salut Pública.





La subdirectora general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Carme Chacón, ha fixat que un 50% dels antibiòtics actuals no arriben a complir amb la seva finalitat.





Ho ha explicat el marc de la jornada 'Les resistències als antibiòtics, un repte global', en què Chacón ha assenyalat que no realitzen la seva comesa "perquè els tractaments no serveixen per a aquestes malalties".





Així, ha detallat que aquest fenomen és un problema global i no té solucions parcials, però ha precisat que la "lluita passa per mantenir a ratlla els bacteris" que hi ha al cos i que són resistents a aquests medicaments.





Pràctiques com evitar l'automedicació, i atendenr a la prescripció facultativa, una bona neteja dels aliments i tenir cura de la higiene personal, entre altres mesures, eviten la transmissió de microorganismes.





En aquest sentit, Chacón ha dit que "no s'està vigilant de la forma adequada" i ha tornat apuntar que es tracta d'un problema global.





La rectora de la UAB i catedràtica de Farmacologia, Margarita Arboix, que ha participat en la jornada, ha recordat que fa anys es va posar en marxa un pla per introduir aquesta temàtica en estudis de Medicina, Infermeria i Veterinària.





"És important que els estudiants ho coneguin, perquè seran el motor del futur", encara que ha afirmat que no només passa per ells, també per la ciutadania, que ha de saber que no pot fer un ús indegut dels antibiòtics.