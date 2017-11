Santi Vila admet que la situació de Catalunya és "terrible"

Santi Vila va pagar 50.000 euros per sortir de presó.





L'exconseller de la Generalitat, Santi Vila, ha admès aquest dilluns que la situació de Catalunya és "terrible" i es podria haver evitat si Carles Puigdemont hagués convocat eleccions autonòmiques en comptes de declarar la independència, afirmacions a les que li ha respost el portaveu de Ciutadans al Congrés, Joan Carles Girauta, afeándole la seva contribució al desafiament independentista. "Si has estat capaç de participar en això i saltar l'últim dia, admiro la teva habilitat, i entenc que per a tu tot era un fanal", li ha dit Girauta.





L'intercanvi dialèctic entre Vila i Girauta s'ha produït en el col·loqui 'Diàlegs sobre Catalunya' organitzat pel Club Segle XXI a Madrid, en què també han participat la diputada socialista Meritxell Batet, l'exministre Josep Piqué i el catedràtic de Dret Constitucional Francesc de Carreres.





En el debat s'han abordat, entre altres assumptes, la divisió social a Catalunya després dels esdeveniments dels últims mesos, i en aquest sentit Vila, que milita al PDeCAT de Puigdemont, ha reconegut que l ' "última legislatura" al Parlament és perquè "ningú es pugui sentir orgullós" perquè ha estat, segons ell, "distorsionada per plantejaments de l'extrema esquerra", ha dit en al·lusió a la CUP.





Una autocrítica que ha tingut resposta de Girauta. "Reconeix-me que la gent que et envoltava en aquest Consell de Govern no estava molt centradita", li ha interpel·lat el dirigent de Ciutadans, a qui Vila, que va dimitir com a membre del Govern de Puigdemont en la vigília a la declaració d'independència del passat 27 d'octubre, ha acusat de pertànyer a una formació "nova" com Ciutadans, "que havia vingut a aportar aire fresc i s'ha reconvertit a una velocitat vertiginosa al nacionalisme", segons l'exconseller.

"És una broma que truquis nacionalista a una formació que va néixer per oposar-se al nacionalisme a Catalunya", ha dit Girauta a la rèplica amb certa crispació.





"M'ho prendré com una broma perquè si no, em sentiria insultat", ha afegit després, després de reconèixer davant els assistents que no sentirà l'absència en la campanya electoral catalana dels membres del Govern de Puigdemont empresonats per la jutge Lamela de l'Audiència Nacional.





Just abans, Santi Vila havia qualificat com "grotesca" la presó incondicional per als seus excompanys de Govern i el desterrament de Puigdemont a Brussel·les. De fet, Vila ha justificat durant el col·loqui que la seva decisió de no participar en les eleccions autonòmiques del 21 de desembre per la situació dels exconsellers que romanen a la presó.





EL PSC NO GOVERNARÀ AMB INDEPENDENTISTES

Abans que el col·loqui el acaparés l'intercanvi entre Vila i Girauta, la diputada del PSC al Congrés dels Diputats Meritxell Batet havia proclamat que la "divisió" a Catalunya reflecteix que "ha fallat la política", pel que el seu partit treballarà per recuperar la "cohesió social" perduda pel frontisme.





Per això, ja en el torn de les preguntes del públic, ha assegurat que els socialistes no es plantegen cap pacte amb independentistes després de les eleccions del 21-D. "No anem a governar amb partit que plantegin trencar Espanya", ha promès Batet, provocant un sonor murmuri quan ha rebutjat que el sistema educatiu català "tingui a veure" amb el creixement de l'independentisme.





Per contra, Josep Piqué, ministre durant els governs de José María Aznar (PP), ha apuntat precisament al sistema educatiu com una de les eines per a la "desafecció provocada" a Catalunya cap a Espanya, un "estrip" que, segons ell, ha deixat a les institucions ia l'economia catalanes "mal parades".





"Un dels pecats capitals de l'independentisme ha estat incorporar elements antisistemes. La CUP no té a cap imputat però ha aconseguit bona part dels seus objectius: que marxin els bancs i empreses i que no vinguin turistes, i caldrà demanar-los responsabilitats", ha exposat Piqué.





Al costat dels quatre polítics catalans, també ha intervingut en el col·loqui el catedràtic de Dret Constitucional Francesc de Carreras. "Els independentistes mai han cregut que la independència fos possible", ha assegurat, defensant que si es vol guanyar al nacionalisme, ha de ser a les urnes.