ERC ultima una llista amb independents amb experiència pel 21D

ERC ultima la seva llista de cara a les eleccions del 21 de desembre que comptarà amb sis independents entre els deu primers llocs en la candidatura per Barcelona, i també encara la recta final de les negociacions per sumar a membres de MES, Avancem i Demòcrates, han explicat a Europa Press fonts coneixedores.

Els republicans van anunciar dissabte els principals noms de la llista, que liderarà el vicepresident cessat, Oriol Junqueras; a Girona ho farà la consellera cessada Dolors Bassa; a Lleida la consellera cessada Meritxell Serret, ia Tarragona el delegat de la Generalitat cessat Òscar Peris.





Entre els deu primers llocs per Barcelona, només quatre candidats tenen el carnet del partit: Junqueras; la número dos, la secretària general Marta Rovira; el cinc, el conseller cessat Carles Mundó, i la número 10, la diputada al Parlament Alba Vergés.





Els altres seran independents: el número tres, el conseller cessat Raül Romeva; el 7, conseller cessat Toni Comín; i la número 8, l'escriptora Jenn Díaz.





Els números quatre, sis-nou no estan assignats, però segons figura en el document encara provisional que és va lliurar al Consell Nacional de dissabte, també estarien reservats per independents --el 4 podria ser per a la presidenta Carme Forcadell, si ella ho vol -.





JOSEP MARIA JOVÉ I ERNEST MARAGALL





A partir del deu, destaca al número 11 l'exsecretari general de la Conselleria de Vicepresidència, Josep Maria Jové, que va ser detingut a finals de setembre en l'operació policial contra alts càrrecs del Govern relacionats amb l'organització del referèndum.





Al 13 destaca l'exconseller d'Educació i exmilitant del PSC, Ernest Maragall, que ja va ser eurodiputat a les llistes d'ERC, i el lloc 14 seria per a una altra independent, l'experta en inserció i formació nascuda al Marroc, Najat Driouech.





El lloc número 15 estaria reservat per al portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, si finalment aquest partit arriba a un acord amb ERC, i l'altre lloc per a un membre de Demòcrates seria el 25, destinat a la diputada Assumpció Laïlla.





CONTINUÏTAT

A la llista també repeteixen molts dels actuals diputats republicans al Parlament que s'integren en el grup de JxSí: Adriana Delgado (18); Gerard Gómez del Moral (19); Chakir El Homrani (21); Marc Sanglas (22), i Eduardo Reis (31).





El representant millor col·locat d'Avancem seria el també diputat Fabián Mohedano, que estaria en el lloc 26, mentre que el de MES seria Magda Casamitjana, que aniria en un lloc de 'sortida' per la circumscripció de Girona i que actualment també té escó.





Altres noms destacats són la secretària d'Organització del partit, Mònica Palacín, que va en el número 20, i el líder de la Federació Regional de Barcelona, Robert Fabregat, en el lloc 29.





ERC-CATALUNYA SÍ

La llistes encara no són definitives, ja que l'acord amb MES, Avancem i Demòcrates està pendent de rubricarse, i els republicans tenen fins divendres per tancar-les.





Els independents de la llista s'integraran a través de la plataforma Catalunya Sí, pel que marca electoral dels republicans serà ERC-CATSI, cosa que la Junta Electoral Central ha validat just aquest dilluns.