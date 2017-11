El Congrés rep l'informe dels lletrats sobre les possibles sancions a ERC i PDeCAT que reclama Cs

Ana Pastor presidint la Mesa del Congrés dels Diputats









El PP i el PSOE s'inclinen per que la Mesa del Congrés no retiri el sou ni les subvencions als diputats de ERC i el PDeCAT per les seves reiterades absències del Ple de la Cambra arran de l'agreujament de la crisi política a Catalunya, com així el reclama Cs.





Aquest assumpte torna aquest dimarts a la Mesa, ja amb l'informe dels lletrats encarregat fa tres setmanes.

La formació taronja va demanar formalment suspendre de sou als independentistes per les seves deliberades absències en determinades sessions del plens del Congrés des del 20 de setembre, primera 'plantada' a la Cambra després de les detencions de càrrecs de la Conselleria d'Economia que es van efectuar aquest dia a Barcelona.





Segons denunciava Cs, els diputats d'ERC i PDeCAT han "desatès" la resta d'activitats parlamentàries, és a dir, les reunions de la Junta de Portaveus i les comissions. Fins i tot van arribar a retirar alguns punts de l'ordre del dia dels plens que s'havien celebrat fins ara.





"UN MENYSPREU INSTITUCIONAL"





Davant el que consideren un "menyspreu institucional", Cs plantejava mesures com la pèrdua del dret a assignació econòmica corresponent a aquells diputats d'ERC i PDeCAT que persisteixin en aquest incompliment, "en l'extensió i durada" que estimi l'òrgan recte del Congrés.





Així mateix, proposava retirar la subvenció que ERC rep com a grup parlamentari i que, de les ajudes que rep el Grup Mixt, es tregui la part corresponent als vuit diputats del PDeCAT.





Davant d'aquesta sol·licitud, la Mesa de la Cambra, en la reunió del passat 24 d'octubre, va decidir encarregar als lletrats de la Cambra un informe jurídic en el que examinin precedents i possibilitats reglamentàries per tal de decidir si s'aplica o no alguna mesura contra les dues formacions independentistes.





Cs esperava que aquest informe estigués acabat la setmana passada, però no va ocórrer així finalment la presidenta del Congrés, Ana Pastor, va prometre que estaria llest per a la reunió d'aquest dimarts.





EL PP ELS DEMANA QUE "RECTIFIQUIN"





Tot i això, i segons fonts parlamentàries, d'entrada ni el PP ni el PSOE veuen motiu suficient per aplicar un càstig tan sever com el que reclamen els d'Albert Rivera, malgrat coincidir a lamentar que els parlamentaris d'ERC i PDeCAT no compleixin amb les seves obligacions.





Des del principi els populars s'han limitat a instar-los que "rectifiquin" la seva posició.