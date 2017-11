Cuixart (Òmnium) renuncia a concórrer a les eleccions del 21D

El president d'Òmnium J.Cuixart no concorrerà a les eleccions del 21D









El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha assegurat aquest dimarts que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha renunciat a participar en qualsevol llista electoral del 21 de desembre.





"Entén que la seva funció és seguir sent president d'Òmnium i, per tant, en cap cas anirà en cap llista electoral", ha explicat en una entrevista de Catalunya Ràdio després d'haver parlat amb Cuixart, que es troba empresonat a Soto del Real investigat per sedició.





Mauri ha explicat que Cuixart "entén que el seu paper al capdavant d'Òmnium no ha acabat", especialment quan hi ha partits que han intentat, ha dit, dividir la societat catalana.





Ha criticat que el president de l'entitat es trobi a la presó acusat, al costat del president de l'ANC, Jordi Sànchez, de sedició quan les mobilitzacions a favor de la unitat d'Espanya "algunes acaben amb violència i en canvi el sobiranisme mai ha tingut violència en les seves manifestacions massives ".





RESTITUIR EL GOVERN





Mauri, que també s'ha descartat per al 21D, ha apostat per reinstaurar al Govern cessat a la Generalitat si l'independentisme guanya els comicis: "Seria desitjable que el Govern destituït pogués ser restituït, i a partir de llavors fer els canvis que fes falta" .





Així es posaria fi a la intervenció de l'autonomia catalana en virtut de l'article 155 de la Constitució, del qual ha criticat que permet al Govern central fer "d'Executiu sense que ningú ho controli, la qual cosa és molt greu en una democràcia".





També ha demanat als partits que abandonin l'estratègia dels terminis per aconseguir la independència i que treballin "per objectius".