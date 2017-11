El jutge de Lezo creu que Florentino Pérez va pagar comissions de més de 500 mil euros a Ignacio González

ACS estaria involucrada de ple en aquest cas que taca a Florentino.





El magistrat de l'Audiència Nacional encarregat del Cas Lezo, Manuel García Castellón, ha confirmat el que els investigadors sospitaven des del principi, i és que el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, a través de la seva empresa constructora, ACS, va pagar comissions per valor de 578.474 euros a l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, per una construcció del Canal d'Isabel II.





No només González va ser l'únic beneficiat per ACS. Pel que sembla, el germà i la resta dels socis d'Ignacio González també haurien cobrat comissions.





Segons explica el jutge a l'acte, l'Ajuntament de Madrid i el Canal d'Isabel II van signar un acord per construir un estany, un camp de futbol i un heliport al solar Tercer Depósito. El Canal va demanar al consistori la llicència d'obres i va ser adjudicada a ACS per un import de 40.876.728,17 euros.





El 2006, segons diu la sentència, el projecte va canviar amb González com a president del Canal i vicepresident de la Comunitat de Madrid. Diu el magistrat que el projecte no es va executar i el Canal va afirmar que aquest "havia canviat", presentant un nou programa que incloïa la construcció de dos camps de futbol, vuit pistes de pàdel i un camp de golf, en detriment de l'heliport.





Sorprèn veure com García Castelló informa que va ordenar paralitzar les obres per falta de llicència municipal, però es va fer cas omís al que va dictaminar el jutge. Diu el magistrat que González, el seu germà i els seus socis "es van concertar" per aconseguir que el contracte d'execució de les noves instal·lacions esportives acabés de nou en mans d'ACS.





"Amb el propòsit d'obtenir individualment un increment patrimonial il·lícit a costa de fons públics

de la Comunitat de Madrid invertits en l'execució de l'obra de les instal·lacions esportives i del contracte de gestió i explotació de les mateixes, van crear una estructura societària que els va proporcionar opacitat. Amb aquesta finalitat, el dia 29 de maig de 2003 es va crear la societat Tecnoconcret", ha explicat el jutge.





Al seu torn, Tecnoconcret va subcontractar la construcció a una altra empresa Onlygolf. García Castelló explica que Tecnoconcret va declarar vendes de més de 3 milions d'euros a Dragados, però només va pagar 2.678.564 euros. D'aquí els 578.474 euros.