El TS demana informe a Lamela com a pas previ a la reclamació de la causa contra el Govern

Junqueras l'1-O









El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena --que instrueix la causa per rebel·lió contra els exmembres de la Mesa del Parlament - ha demanat a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela un informe abans de decidir si li reclama les causes que aquesta investiga també per rebel·lió contra exmembres del Govern de Catalunya i per sedició contra els responsables de ANC i Òmnium a l'Audiència Nacional.





En una providència dictada aquest dimarts, Llarena assenyala que, amb caràcter previ a resoldre sobre la competència i acumulació de la causa, sol·licita a la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 que en el termini de cinc dies l'informi sobre "els aspectes fàctics , processals i investigadors de tots dos procediments", així com perquè citi les parts personades en aquests processos perquè en el mateix termini informin directament a aquesta Sala sobre l'eventual acumulació dels processos.





Sobre aquesta possibilitat d'acumular tota la investigació del procés independentista al Suprem hauran de pronunciar també la presidenta en funcions del Parlament, Carme Forcadell, i els altres cinc parlamentaris implicats.