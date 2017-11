El Port de Barcelona es promociona a la Sino Conference de la Xina

El Port de Barcelona es promociona a la Xina









Una delegació del Port de Barcelona formada pel seu director Comercial, Lluís Paris; el director de Vendes, Carles Mayol, i el delegat del Port a la Xina, Joan Dedeu, participen aquesta setmana en la XIV Sinó International Freight Forwarders Conference, la principal trobada mundial de transitaris que se celebra a Xangai i que està organitzat per la China International Freight Forwarders Association (CIFA).





La Sino Conference 2017, que se celebra des del dilluns fins dijous, aplega més de 1.200 transitaris de la Xina i tothom i preveu la celebració de 40.000 reunions biletarales, i per això el Port de Barcelona ha decidit participar amb un estand propi , ha informat en un comunicat aquest dimarts.





Mayol ha explicat la situació geoestratègica del Port de Barcelona com a centre de distribució per a la Mediterrània, al sud d'Europa i el nord d'Àfrica, i ha destacat els serveis amb què compta la infraestructura catalana, com serveis de 'short sigui shipping' (SSS), corredors ferroviaris consolidats i una potent oferta de transport per carretera.