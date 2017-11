El president de la Generalitat, Carles Puigdemont









El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont critica que el Govern central prediqui legalitat però executi "repressió i submissió".





"Encara no han entès que l'anhel de llibertat d'un poble unit i decidit no pot engabiar, per més alts que siguin els murs", ha sostingut en un missatge al seu perfil de Twitter.









Aquest mateix dimarts, el president del Govern central, Mariano Rajoy, ha considerat que Puigdemont i el vicepresident cessat Oriol Junqueras estan inhabilitats políticament i que els ciutadans prendran nota de les seves "mentides".