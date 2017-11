Interior reallotja els policies i guàrdies civils del 'vaixell de Piolín' en hotels i en un altre ferri

Vaixell en el qual van allotjar a membres de la Policia Nacional a Barcelona





Els policies i guàrdies civils del vaixell Moby Dada, conegut popularment com 'vaixell de Piolín', seran reallotjats a partir d'aquest dijous en hotels de la Costa Brava i en un altre dels ferris contractats pel Ministeri de l'Interior, concretament el que es trobava fondejant en aigües del port de Tarragona, han informat fonts policials.





La decisió s'ha adoptat pel Departament que dirigeix Juan Ignacio Zoido després de les nombroses queixes per les condicions d'allotjament i el servei d'àpats del 'vaixell de Piolín', un dels tres transbordadors que fondegen a Catalunya per allotjar els agents enviats per Interior per reforçar el dispositiu davant el desafiament independentista.





El 'vaixell de Piolín' va ser ràpidament objecte de crítiques i algunes mofes, inclòs d'alguns agents policials, per la sorpresa que va causar que a l'exterior del ferri lluïssin uns enormes dibuixos dels famosos personatges de la Warner Bros.





A més del Moby Dada a Barcelona, Interior va noliejar dos vaixells, que van atracar el 20 de setembre a la costa catalana: el Rhapsody al port Lepant de Barcelona i el Azzurra al port de Tarragona.





És en aquest segon vaixell, segons les citades fonts, on s'allotjaran a partir de dijous alguns dels policies i guàrdies civils que han dormit durant dos mesos al 'vaixell de Piolín'. Per aquest motiu, l'Azzurra es desplaçarà de Tarragona a Barcelona per complir amb aquesta comesa.