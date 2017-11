Els pares de Nadia van recaptar 1,1 milions d'euros en comptes bancaris, sense comptar efectiu

El jutge acaba la instrucció de la presumpta estafa dels pares de la menor Nadia









El Jutjat d'Instrucció 1 de la Seu d'Urgell ha donat per finalitzada la instrucció de la causa dels pares de Nadia, Fernando i Margarita, investigats per estafa a donants que van aportar diners per a tractaments d'una suposada malaltia de la nena i que, segons la conclusió dels Mossos d'Esquadra, haurien recaptat 1.111.317,55 euros a través de comptes bancaris, desconeixent la quantitat recaptada en efectiu.





D'aquesta quantitat únicament queden 313.748 euros bloquejats en comptes bancaris, és a dir, tots dos progenitors, van disposar de 792.417,16 euros, segons l'acte del jutge d'aquest dilluns en què sol·licita a la Fiscalia, a les dues acusacions particulars i les dues defenses que es pronunciïn sobre la valoració dels indicis amb l'escrit d'acusació o sol·liciten l'arxiu de les diligències.





Els investigats es van servir de la seva filla menor, diagnosticada de Tricotiodistròfia, per recaptar fons amb l'excusa de ser destinats al tractament de la mateixa i, per això, van acudir a multitud d'ocasions a diferents programes de televisió, van concedir entrevistes a diaris i van arribar a donar feina a la seva filla en actes benèfics amb públic en directe.





Segons el jutge, en cadascuna d'aquestes ocasions l'argument per sol·licitar donacions era diferent i només conservava un punt en comú: "La seva falsedat".





Les indagacions han determinat que els diners d'aquests comptes es dedicava a costejar despeses en supermercats, ferreteries, centres comercials, hotels, restaurants i altres tipus de botigues, així com una varietat de despeses ordinàries.