Prop de 1.000 empreses treuen el seu domicili fiscal de Catalunya després de l'1-O

Del total de 2.471 que han traslladat la seva seu social.





Gairebé 1.000 empreses que figuraven amb domicili fiscal a Catalunya han traslladat la seva seu fiscal a altres comunitats autònomes des de l'1 d'octubre, quan es va celebrar el referèndum independentista segons dades de l'Agència Tributària.





D'aquesta manera, del total de 2.471 empreses que, segons dades del Col·legi de Registradors, han traslladat la seva seu social fora de Catalunya des de la celebració del referèndum fins al 13 de novembre, gairebé un miler (almenys un 35% del total) han canviat també a una altra comunitat autònoma el domicili fiscal.





CAIGUDA DE LA FACTURACIÓ





Com a conseqüència del trasllat dels domicilis fiscals, l'Agència Tributària ha detectat una caiguda en el pes que representa la facturació de les empreses incloses en el Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII) amb domicili fiscal a Catalunya respecte al total nacional d'empreses incloses en el SII (territori comú IVA).





En concret, la participació de vendes declarades per empreses domiciliades a Catalunya ha caigut gairebé tres punts percentuals en la segona quinzena d'octubre davant de la primera, en passar d'un pes mitjà diari del 22,4% en la primera quinzena, a un pes mitjà diari del 19,6% a la segona quinzena d'octubre.





Aquest descens es percep especialment en alguns sectors econòmics, com és el cas del sector d'energia, aigua i construcció, amb una caiguda propera a 20 punts, i del financer i segurs, amb un retrocés de 4 punts en el període.





No obstant això, aquest retrocés en les vendes declarades per empreses domiciliades a Catalunya serveix com a termòmetre del canvi de seus fiscals, però no es pot extrapolar a una minva en vendes, clients o activitat econòmica, ja que les empreses declaren les seves vendes en el territori on disposen del seu domicili fiscal.