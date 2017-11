Hisenda exigeix ​​als alcaldes que expliquin les despeses del seu viatge a Bèlgica

Hisenda demana que es cridi a declarar als alcaldes.





El Ministeri d'Hisenda ha reclamat a la Fiscalia del Tribunal de Comptes que cridi a declarar els alcaldes que van viatjar a Brussel·les per donar suport a Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya, així com a diversos europarlamentari.





La investigació sol·licita saber qui va pagar aquests desplaçaments i quant van costar, perquè sospita que "no han estat sufragats per mitjans privats sinó que en tot o en part han pogut emprar fons de caràcter públic".





El secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, ha denunciat davant la Fiscalia del Tribunal de Comptes aquests fets i li ha reclamat que s'investigui una suposada responsabilitat comptable en el pagament d'aquest viatge de 200 alcaldes que algú ha d'assumir.





En l'escrit, Fernández de Moya es remet a diverses informacions de premsa que apunten que el viatge va costar diversos milers d'euros i que inclouen declaracions de diversos regidors assegurant que el seu ajuntament pagaria la seva part.





En concret, Hisenda detalla que per a aquest desplaçament va ser necessari pagar un vol que va costar "almenys" uns 200 euros per persona i que el lloguer del centre cultural Bozar de Brussel·les on va tenir lloc l'acte va poder oscil·lar entre els 7.000 i els 10.000 euros, al que se suma la manutenció i el lloguer d'altres mitjans de transport.





LLOVERAS, BUDÓ, BUCH





Per aclarir tot això, Hisenda demana que es cridi a declarar als alcaldes si es considera necessari però, sobretot, que se citi a tres d'ells.





Primer, Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), perquè faciliti la llista dels alcaldes que van realitzar la visita a Brussel·les i els seus eventuals acompanyants, el conjunt d'actuacions organitzades, el seu cost i la forma de finançament dels mateixos.





Igualment volen que declari Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga, que indiqueu les despeses imputades a l'erari públic, ja que ella mateixa va declarar que carregava el viatge al consistori perquè ho realitzava en representació de la localitat.





També demana Hisenda que es citi l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), perquè ofereixi la mateixa informació sol·licitada a Lloveras.





Segons es cita textualment en la carta, Buch va afirmar a propòsit del viatge que cada alcalde havia pagat el seu viatge, tot i que no va aclarir si a costa del consistori o no.





LLOGUER DE LA SALA





També va afirmar que el lloguer de la sala d'Bozar per a l'esdeveniment amb Puigdemont ho havien pagat diversos eurodiputats, de manera que el Ministeri que dirigeix Cristóbal Montoro planteja que es prengui declaració a Ramón Tremosa, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé perquè ho aclareixin.





Una vegada que es tinguin totes les dades, el Govern espera que s'identifiqui els responsables "dels danys causats a l'erari públic autonòmic o fins i tot estatal".