Miquel Roca no veu possible el consens necessari per reformar la Constitució

Roca sosté que no veu possible el consens necessari.





L'advocat català i expolític, Miquel Roca, també un dels pares de la Constitució espanyola, ha indicat, respecte a una possible reforma de la Carta Magna, que a Espanya "el clima és molt tens en aquest moment", pel que ha assenyalat que no veu "possible" el "consens" que es requereix per dur a terme aquesta modificació.





"El clima és molt tens en aquest moment i una Constitució que es va fer pel consens, des del consens, s'ha de reformar des del consens. Si no anirà malament i no veig possible aquest consens", ha assenyalat.





Així, preguntat per si considera que l'actual situació política i social d'Espanya no fa aconsellable dur a terme aquest procés de canvi, Miquel Roca ha precisat que "el fa difícil".





"Aconsellable pot ser que sí però ho fa difícil", ha respost.





Referent a això, ha afegit que seria necessari comptar amb "suficient altura de mires" per dir anem a fer una cosa que és difícil però que val la pena ".





L'expolític ha declarat que "tota Constitució sempre representa una gran manifestació de voluntat d'entesa", pel que ha reiterat que només "si hi ha molta voluntat d'entendre'ns val la pena" abordar la reforma.





"Això sempre és un pacte i per tant, cal veure si hi ha voluntat d'assumir els costos del pacte, no els beneficis. Si hi ha aquesta voluntat serà fantàstic", ha matisat.





Preguntat per si repensar la Carta Magna en aquest moment seria més difícil que redactar en la Transició, Roca ha afirmat que llavors "era molt més complicat per moltes raons".





"En aquell moment era necessari ser capaços de posar-nos d'acord. Era molt més difícil, sortíem d'una dictadura que encara se sentia. Era una cosa molt complicada, la situació econòmica era pitjor que la d'ara. Era molt diferent", ha assenyalat l'advocat. .





Miquel Roca ha comentat que personalment no ha estat "mai massa partidari de la reforma de la Constitució", no per "excés de paternalisme" sinó "perquè a vegades ha estat un desig poc concretat".





"Una Constitució que es va fer pel consens, des del consens, s'ha de reformar des del consens. Si no, anirà malament", ha subratllat.





No obstant això, l'expolític ha apuntat que "si la reforma de la Constitució serveix realment per a resoldre problemes que hi ha plantejats" serà "el primer" a manifestar-se "entusiasta de la reforma".