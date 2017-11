Una marca de joguines sexuals reconeix que els seus vibradors gravaven als seus usuaris

Una empresa de joguines sexuals ha hagut de demanar disculpes després de revelar-se que els seus accessoris estaven gravant secretament als usuaris.





'Lovense' ha tirat la culpa a un "error de programari menor" després que els usuaris descobrissin que el seu app per controlar els vibradors a distància estava gravant arxius de so i emmagatzemant-los en els seus telèfons.





El problema es va detectar per primera vegada a 'Reddit' i diversos usuaris van comentar que havien estat víctimes d'aquests registres indiscrets.





Lovense s'ha disculpat per l'error i ha confirmat que el problema ja ha estat corregit.





Un dels usuaris que inicialment va detectar el problema assenyala que va trobar un enregistrament de sis minuts de l'última vegada que van usar la seva joguina.





"El vibrador del comandament a distància 'Lovense' sembla estar gravant mentre el vibrador està encès", va escriure l'usuari 'Tydoctor' a 'Reddit'.





"Estava revisant el meu telèfon per a preparar-lo per un reinici de fàbrica i vaig trobar un arxiu anomenat 'tempSoundPlay. 3gp' a la carpeta de l'aplicació. L'arxiu era un enregistrament d'àudio completa de 6 minuts de durada de l'última vegada que vaig fer servir l'aplicació per controlar el vibrador amb control remot ".





"En cap moment vaig voler que l'aplicació gravés sessions senceres usant el vibrador", lamenta.