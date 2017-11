Federació de Sords de Catalunya inicia una aturada perquè no reben les subvencions

No descarten l'aplicació d'un ERO.





La Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca) ha iniciat una aturada de dues setmanes per alertar sobre la seva "greu situació econòmica derivada del retard en els pagaments" de subvencions per a projectes de l'àmbit de polítiques socials per 2017, corresponents a la Conselleria de Treball , Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat.





"El retard en el cobrament de la subvenció ha fet que els seus 25 empleats portin a quatre nòmines sense cobrar", ha lamentat l'entitat en un comunicat aquest dimarts, després que comencés dilluns un atur que preveu mantenir fins el diumenge 26 de novembre.





"No es descarten altres mesures, com l'aplicació d'un ERO", ha avisat la federació, que representa 30 associacions catalanes ja més de 30.000 persones, i que reduirà els serveis que ofereix, entre els quals hi ha interpretació en llengua de signes, atenció social i intermediació laboral, entre altres.





L'entitat ha assegurat que ha realitzat totes les gestions possibles amb les administracions públiques i amb "tots els interlocutors possibles" amb l'objectiu de resoldre aquesta situació, però no s'ha produït cap avanç.





"S'ha arribat a un punt en què la situació és totalment insostenible" i està afectant directament a les persones sordes usuàries dels seus serveis, a més de als empleats.