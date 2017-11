Homs veu "insòlit" que es digui que la Generalitat no estava preparada per a la independència

Homs assegura que es queda curt.





L'ex portaveu del PDeCAT al Congrés Francesc Homs ha assegurat que li sembla "insòlit" que es digui que la Generalitat no estava preparada per fer efectiva la independència.





I també se li considerés l'expresident Carles Puigdemont un "traïdor" per arribar a plantejar-se convocar eleccions autonòmiques.





"És insòlit (i em quedo curt)", ha afirmat Homs en un missatge publicat al seu compte a Twitter.









L'antic portaveu parlamentari ha reaccionat així davant comentaris com els del portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, que aquest dilluns ha assegurat que la República catalana no es va arribar a implementar perquè "el país i el Govern no estaven preparats per fer front a un Estat autoritari i sense límits a l'hora d'aplicar la violència ".





També l'ex consellera catalana Clara Ponsatí, que es troba a Brussel·les costat de l'ex president Carles Puigdemont, ha afirmat que l'Executiu autonòmic no estava "prou preparat" per donar continuïtat política "de manera sòlida" al resultat del referèndum de l'1 d'octubre.