Marta Rovira parla de "front comú" de PDeCAT i ERC després de després de veure's amb Puigdemont a Brussel·les

Amb la intenció de sumar forces.





La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat des de Brusselles, després de reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que PDeCAT i ERC faran "front comú" de cara a les eleccions del proper 21 de desembre malgrat no compartir llista.





COORDINATS





"És evident que anem a anar absolutament coordinats, anem a fer un front comú a favor de la democràcia, a favor d'acabar amb l'article 155, a favor d'alliberar els presos polítics de Catalunya i a favor de legitimar el que han triat democràticament els catalans el passat 1 d'octubre", ha expressat la republicana.





"Tots junts som molt conscients que cal ampliar molt, que hem d'explicar-nos molt bé i que cal seguir sumant, sobretot tenint present el 21 de desembre", ha assenyalat Rovira.





"Volem guanyar-les (les eleccions) i per això estem també en coordinació política i en coordinació estratègica", ha continuat Rovira, per qui el 21D és una cita electoral "illegítima" però a la qual ha cridat a participar per "legitimar-la" amb la participació del moviment independentista.





"Sabem que tenim el deure guanyar-les, perquè s'ha decidit comprovar i contrastar si tenim o no tenim un mandat democràtic a favor d'una república, a favor de la independència", ha justificat





VISITA A ESTREMERA





Per la seva banda, la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal, ha visitat als consellers cessats de la Generalitat Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn a la presó d'Estremera, i amb Meritxell Borràs a Alcalá Meco.





Pascal ha traslladat la seva solidaritat als presos i abordarà amb ells també la configuració de les llistes de cara a les eleccions del 21 de desembre, que el partit s'ultimarà aquest dimecres en el transcurs d'un Consell Nacional.





Aquestes llistes serviran de base per alimentar la candidatura d'JuntsxCat que encapçalarà el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont.