Guanyem i UXC exigeixen restituir les banderes espanyola i europea de l'Ajuntament de Sabadell

Es van retirar a finals d'octubre.





Els dos socis del govern de Sabadell, Guanyem i Unitat paper Canv I, han anunciat la presentació d'una moció, en junta de portaveus, perquè es reposin les banderes europea i espanyola de la façana de l'Ajuntament.





Les banderes es van retirar el passat 27 d'octubre.





Les dues formacions han assenyalat que la gestió d'elements simbòlics no pot quedar en mans de l'alcalde, "forma part de la responsabilitat del conjunt del consistori".





Els dos partits polítics, que juntament amb la Crida per Sabadell i ERC governen en l'administració local, han indicat que en cada un d'aquests símbols "hi ha part de la societat que se sent representada".





Si es prescindeix de les dues banderes, indiquen, significa no tenir en compte una part de la ciutadania.





Així mateix han apuntat que "alhora trenca l'exemple de convivència que sempre ha significat" la ciutat, on conviuen persones amb identitats i maneres de pensar diferents.





Guanyem i Unitat pel Canvi han assegurat que esperen que en el futur "no es prenguin decisions a partir d'una única sensibilitat" i que es tingui en compte la pluralitat representada a l'Ajuntament.