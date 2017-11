La Generalitat deu 500.000 euros a les associacions de síndrome de Down

Han retret la "asfíxia econòmica".













Down España i Down Catalunya han traslladat la seva preocupació al Govern central davant el "bloqueig" del pagament de diferents subvencions i ajudes públiques que estan patint les entitats de discapacitat catalanes.





Les entitats han afirmat que aquesta situació s'agreuja pel retard en el pagament de subvencions d'anys anteriors, i han assenyalat que Down Catalunya estan pendents de cobrament d'algunes subvencions de 2014 i 2015 i de totes les de 2016 i 2017, amb "una deute conjunt acumulat amb la Generalitat que frega els 500.000 euros ".





Les entitats han enviat una carta a la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, que és a qui correspon la resolució de la subvenció, alertant de les "fatals conseqüències" per a les entitats i persones amb síndrome de Down si continua aquest bloqueig.





Li han instat que vaig actuar per "resoldre aquesta situació de paràlisi el més ràpid possible", ja que, en cas de perllongar-se, les entitats poden tenir greus dificultats per desenvolupar els seus programes.





"ASFÍXIA ECONÒMICA"





El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) ha retret la "asfíxia econòmica" de les entitats per la, segons ell, irresponsabilitat de les administracions públiques implicades en la convocatòria, resolució i pagament de subvencions.





Així, ha apel·lat a la responsabilitat de la Generalitat i l'Estat cap a les persones amb discapacitat, ha exigit una solució immediata a aquesta "situació d'injustícia" que pateixen, i ha retret que no s'hagi publicat la convocatòria d'aquestes subvencions.





"Per a un col·lectiu com el nostre, que pateix una situació de vulnerabilitat històrica i sistèmica, estem arribant a situacions tan límit que ens recorden els pitjors anys de crisi econòmica que hem patit recentment", ha dit el seu president, Antonio Guillén.