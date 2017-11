Quatre mesos i sense acord al sector dels examinadors de trànsit

Poden desconvocar la vaga el dilluns.









Els examinadors de Trànsit es reuneixen en assemblees provincials per decidir si accepten la nova proposta que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha ofert al col·lectiu durant la reunió que l'organisme i el Comitè de Vaga de l'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra) han mantingut aquest dimarts.





El Comitè de Vaga indica que l'objectiu és prendre una decisió abans del cap de setmana, per solucionar un conflicte que ja dura més de quatre mesos.





D'aquesta manera, el col·lectiu comunicaria a la DGT seva decisió dilluns que ve, 20 de novembre. En cas d'acceptar la proposta, el col·lectiu desconvocaría la vaga aquest mateix dilluns.





No obstant això, el Comitè de Vaga avisa: "la vaga no està desconvocada, segueix fins que no s'arribi a un acord que sigui acceptat pel col·lectiu examinador en vaga".





"ACOSTAMENT" D'POSTURES





Tot i que encara no hi ha acord fix, la DGT sí que ha reconegut un "acostament de postures" amb els examinadors, tot i que també admet que "queden detalls per tancar", de manera que el col·lectiu i Trànsit seguiran negociant "en els pròxims dies".





En les gairebé cinc hores que ha durat la reunió, el Comitè de Vaga ha presentat una proposta als representants públics i la DGT ha realitzat una contraoferta.





És aquesta proposta la qual "haurà de ser aprovada per la totalitat dels examinadors que secunden les aturades" per poder solucionar el conflicte, i serà votada aquest dimecres a cada província.





A la reunió han estat presents representants de la DGT, així com el seu director, Gregorio Serrano, i membres del Comitè de Vaga.





L'objectiu de la trobada, era intentar buscar una solució a les aturades que aquest col·lectiu desenvolupa els dilluns, dimarts i dimecres de cada setmana des del mes de juny.





Aquest col·lectiu de funcionaris reclama una millora retributiva del complement específic en les seves nòmines. Segons porta insistint Asextra, el Govern es va comprometre a fer efectiva aquesta pujada salarial el 2015, però la DGT incideix que no té competències per fer-ho.





La vaga d'aquests funcionaris ha ocasionat, almenys, la suspensió de més de 166.000 proves pràctiques de conduir i pèrdues milionàries en el sector de les autoescoles.