Artur Mas es desmarca de la declaració unilateral d'independència

Mas ho ha expressat a Madrid.





L'expresident de la Generalitat Artur Mas, s'ha desmarcat de la declaració unilateral d'independència que va aprovar el Parlament català el passat 27 d'octubre, subratllant la data en què va acceptar renunciar a la presidència de Catalunya a favor de Carles Puigdemont.





"Sóc el principal responsable d'aquest procés, però no l'únic, fins el 10 de gener de 2016", ha dit Mas.





Així, ha assenyalant el dia que va ser investit Puigdemont amb el suport de Junts pel Sí i els diputats de la CUP, que havien exigit la retirada de Mas a canvi del seu suport a un govern independentista.





"Quan vaig veure que no anava a ser president de la Generalitat, en comptes de convocar de nou eleccions, vaig decidir marxar, així que alguna cosa sí que vaig assumir, perquè no és normal que els presidents s'apartin", ha afegit.





Segons Mas, durant els últims mesos, els previs al referèndum i posterior declaració unilateral d'independència, ha "col·laborat" amb el "procés" quan ha estat "consultat", limitant així la seva participació en les decisions del Govern de Puigdemont a un paper puntual d'assessorament.





No obstant això, Mas ha defensat la naturalesa "democràtica" i "no violenta" del "procés" independentista durant els últims cinc anys, en els quals "no hi ha hagut cap problema important d'ordre públic", ha destacat, i també als seus protagonistes .





En aquest sentit, Mas ha reclamat que s'escolti la demanda de l'independentisme per oferir des del Govern d'Espanya "respostes a l'altura de les circumstàncies".





"I això necessita una resposta política més enllà de ficar a gent a la presó, o aplicar la intervenció de l'autonomia catalana", segons l'expresident de la Generalitat.





A la seva sortida de l'acte, Mas també ha negat que hi hagi aconsellat a Puigdemont buscar una 'llista única' independentista per a les eleccions catalanes del pròxim 21 de desembre, i ha assegurat que el que va ser el seu successor a la Generalitat buscarà la màxima "transversalitat" a la llista amb la qual, sota la marca Junts per Catalunya, concorrerà finalment als comicis.