​Una campanya alerta contra l'abocament de tovalloletes per reduir avaries a les depuradores de Barcelona

La campanya 'El vàter no és una paperera' comença el 20 de novembre a l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'objectiu de sensibilitzar contra l'abocament de tovalloletes i reduir les avaries que provoquen a les depuradores.





S'inicia al mercat ambulant del centre de Santa Coloma de Gramenet, i també es fa a Badalona i als districtes de Sant Andreu i Sant Martí de Barcelona.





La primera fase de la campanya, celebrada el 2016 a Viladecans, Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, ha aconseguit reduir en prop d’un 2,5% l’abocament de residus a la depuradora de Gavà-Viladecans.





Aigües de Barcelona repartirà 20.000 papereres en una campanya per reduir l’abocament indegut de tovalloletes i altres residus sòlids al vàter.





L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i el director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, han presentat la segona fase de la campanya “Stop Tovalloletes al Vàter”.





La iniciativa pretén anar més enllà de la conscienciació ciutadana, i vol obtenir resultats mesurables en termes de reducció de les avaries que provoquen les tovalloletes abocades a la xarxa de sanejament.





La campanya es durà a terme als municipis les aigües residuals dels quals van a la depuradora (EDAR) del Besòs: Santa Coloma de Gramenet, Badalona i els districtes de Sant Andreu i Sant Martí de Barcelona, i inclourà accions de sensibilització ciutadana a llocs com el Mercat de Sagarra del centre de Santa Coloma de Gramenet el 20 de novembre, així com a comerços, bars i restaurants, on es repartirà informació i material de la campanya.





Aquesta acció es presenta després de l’èxit de la celebrada l’any passat als cinc municipis que fan arribar les aigües residuals a l’EDAR Gavà Viladecans: Sant Boi de Llobregat, Gavà, Sant Climent de Llobregat, Viladecans i Castelldefels. La iniciativa va permetre reduir el nombre de residus abocats a la depuradora en prop d’un 2,5%: així, es va passar de 265,22 tones de residus procedents del pretractament, en els primers nou mesos de 2016, a 243,64 tones en els primers nou mesos de 2017.





MEDI AMBIENT





L’abocament de tovalloletes al vàter genera importants problemes a les depuradores i en l’operativa d’Aigües de Barcelona. Segons dades de la companyia, el 46% de les emergències registrades per la companyia durant el 2015 tenien relació amb aquestes tovalloletes.





El 2014 es van abocar als vàters dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona més de 4,4 milions de quilos de deixalles, gairebé 1,4 quilos per habitant. A més, 8 de cada 10 serveis de neteja de canonades són per embussos provocats per les tovalloletes humides. A les comunitats de veïns, aquestes reparacions costen un mínim de 300 euros.





Les tovalloletes humides estan fetes amb fibres molt resistents, malgrat que l’envàs indiqui que són biodegradables. Triguen molt més a desfer-se que el paper higiènic i s’enreden amb altres residus que tampoc han d’anar al vàter, com cigarrets, tampons, bastonets de cotó o compreses, i provoquen importants avaries a les installacions de sanejament, com són les estacions depuradores.