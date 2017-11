Espanya i Rússia empaten a 3

Ramos va ser l'autor de dos gols de penal.





La Selecció Espanyola de Futbol ha acabat el seu periple europeu d'amistosos amb un empat a Rússia davant l'amfitriona del proper mundial per 3-3.

MÉS INFORMACIÓ Espanya es passeja a la Rosaleda amb una maneta davant Costa Rica





El partit no va deixar bones sensacions tot i que no hi havia cap valor inherent a l'encontre. Lopetegui va aprofitar per provar jugadors nous, així com el sistema.





Aviat es posarien bé les coses per als espanyols amb un bonic centre d'Asensio que va rematar Jordi Alba de cap de forma inapel·lable. Gran moment de forma pel que passa el català.





A més, l'àrbitre va veure penal per mà en una jugada absurda d'un defensa rus, que va treure el braç de forma clara dins l'àrea. No va ser penal, ja que la pilota li colpeja a l'espatlla, però el gest és tan clar que va confondre a l'àrbitre. El va transformar Ramos.





Abans del descans, Smolov, el golejador de la lliga russa, escurçava distàncies amb un gran gol. I en la segona meitat, només començar, empatarien els locals. 2-2 i no jugant massa bé.





El col·legiat va veure un penal molt més rigorós sobre Ramos, que va transformar el seu segon penal per posar el 2-3. No obstant això, Smolov va marcar el millor gol del partit amb una canonada a l'escaire des de fora de l'àrea per posar el 3-3 final.