Piqué, preocupat per l'estat de salut de Shakira

Piqué amb la seva dona i el seu fill Milan.





El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, està preocupat per l'estat de salut de la seva dona, la cantant Shakira.

La colombiana ha posposat la seva gira a causa d'una hemorràgia a les cordes vocals, de manera que el central blaugrana ha decidit centrar-se exclusivament en la seva cura, deixant fins i tot el futbol en segon lloc.





"A causa d'una hemorràgia a les cordes vocals, Shakira se li ha aconsellat endarrerir qualsevol actuació de moment per permetre-curar adequadament abans de començar la seva gira mundial i evitar qualsevol dany addicional", ha dit la promotora en un comunicat.





A més, la cancel·lació de la gira El Dorado coincideix amb els rumors de la presumpta implicació de l'artista cafetera a la trama Papeles del Paraíso. No és el millor moment per Shakira i tampoc per a Piqué.