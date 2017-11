Artur Mas i la frustració d'un marí

"Puc fabricar un èxit, quan vull i quan es donen els requisits necessaris, i sempre es donen, deia, i puc fabricar igualment un fracàs total, quan es donen els requisits necessaris i sempre es donen: si sóc el primer a cridar brau o el primer a xiular ", deia el polític i escriptor austríac, Thomas Bernhard.

"Sóc el principal responsable d'aquest procés, però no l'únic, fins al 10 de gener de 2016", ha dit Artur Mas, a Madrid, en el transcurs d'una taula rodona. Amb aquesta afirmació, no tan sorprenent, l'expresident i principal impulsor del procés, el seu full de ruta i tot el que ha vingut després, es desmarca d'aquest, ara que vénen les coses mal dades. Sense dir-ho, apunta Puigdemont, Junqueras i la companyia d'insensats que han seguit en aquest carril que ell va construir i que només ha portat a la fractura, social, econòmica, política i al desprestigi de les institucions i els seus representants.

Tota una lliçó de com algú pot embolicar una tangana i després sortir dient que el no és el responsable i pretendre anar-se'n de rosetes

Diuen que l'home mou el món, igual que la vanitat. Ara bé, la supèrbia i l'arrogància mouen el món a través de la manipulació i el benefici propi. Supèrbia i arrogància és el que li ha sobrat a Artur Mas i li ha faltat seny, humilitat, sentit de la responsabilitat, i tocar de peus a terra, i no en un somni on exercia de capità per conduir el vaixell a la seva "Ítaca particular", en una travessia que se les prometia amb aigües manses, però el mar, com a element de la natura és incontrolable.





Ara que les coses es posen lletges, que no s'ha produït aquest reconeixement i defensa del seu "projecte", és l'hora d'aplicar allò, "una retirada a temps, pot ser una victòria".





L'indignant del tema és que en aquesta batalla que s'està lliurant, hi ha massa damnificats, ferits en els seus sentiments, amb un llarguíssim període de temps que portarà curar les ferides. La gent se segueix preguntat: i ara què?, com arreglem el tema ?, qui ha de responsabilitzar-se d'aquest desgavell?. Una molt bona pregunta que no va respondre el Sr. Arturo, el sol passava per allà.





"Cal invertir primer en educació, segon en educació i tercer en educació. Un poble educat té les millors opcions en la vida i és molt difícil que ho enganyin els corruptes i mentiders". Així ho definia José Mújica, l'expresident d'Uruguai, un polític atípic per la seva honestedat, dedicació i austeritat, principis que mai va abandonar en la seva etapa de mandatari.