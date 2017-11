El que és bo per a General Motors

General Motors





La carta de 400 milionaris dels Estats Units al Congrés recomanant el rebuig de la mesura del President Trump per retallar dràsticament la càrrega fiscal dels més rics és la gota que ja està vessant el got de la paciència generalitzada. Cada dia que passa, els soferts ciutadans de l'encara major potència de la galàxia perceben estupefactes com des de la Casa Blanca es transpira un clima trufat de mentida, arrogància, i arbitrarietat. Però el que seria reflex d'una política més pròpia de dictadures de baixa qualitat, és en realitat una mostra d'una profunda ignorància de l'economia.





Creure que la rebaixa dràstica dels impostos als més benestants beneficiaria les capes socials més inferiors no se sosté per cap teoria del creixement, a més de constituir una clara figura delictiva d'injustícia social. Recorda com una gota d'aigua a una altra a la fallida política de Ronald Reagan que es va conèixer com economia en "cascada descendent". Segons aquesta lògica, l'enriquiment de les capes superiors beneficiaria als més desposseïts, segons una curiosa llei de la gravetat financera.





No té res d'estrany aquesta idea peculiar de Trump, ja que des del seu nomenament ha collit una antologia de fracassos legislatius (immigració construcció del mur, pla de salut), mentre ha mostrat una peculiar qualitat com a administrador en envoltar-se d'una sèrie de militars jubilats per els llocs de seguretat nacional. Però és en la resta de l'administració on ha demostrat una obsessió diabòlica en el nomenament d'executius o propietaris de grans empreses i els ha catapultat al cim del poder polític. La dimissió d'una dotzena llarga d'aquests neòfits en l'art de governar quedarà en els annals de la República per al exhaustiu anàlisi històrica. Mai abans en l'esdevenir d'aquest admirable país tan pocs han fet tant de mal en tan poc temps, per parafrasejar a Churchill.





Els 400 signants de la carta de rebuig de la propina de Trump, liderats ni més ni menys que per George Soros, tenen por passar a la història no solament com els enterramorts emmudits d'un capítol concret de la història del país, sinó també com a coautors d'un suïcidi econòmic-polític. No volen ser identificats com els que s'han aixoplugat sota el mantell del poder, com en el seu moment va haver de fer-ho Charles Wilson, cap executiu de la General Motors, en ser proposat per Eisenhower com a secretari de Defensa.





En l'audiència senatorial a la qual consuetudinàriament s'han de sotmetre els nomenaments del gabinet presidencial, se li va preguntar a Wilson si no s'enfrontaria a un conflicte d'interessos a l'haver de prendre decisions contràries als interessos de la seva anterior empresa. Va contestar impertorbable que no veia cap contradicció, ja que el "és bo per a General Motors és bo per a Amèrica (Estats Units)". Diuen els estudiosos rigorosos que en realitat la seva afirmació va ser a l'inrevés: en lloc la lapidària admiració pel capitalisme, va al·ludir al fet que el que era bo per als Estats Units havia de ser bo per a l'economia privada. A la legió dels nomenaments d'amos i alts càrrecs d'empreses per al gabinet de Trump, sembla ser que la resposta seria que "el que és bo per a General Motors és bo per a ... General Motors". Punt.





Cal observar que les veus que aparentment estan afectades de complex de culpa són al mateix temps practicants d'un esport importantíssim del sistema socioeconòmic dels Estats Units. Res seria d'estranyar que nombrosos signants tenen un record impressionant d'altruisme i competeixin entre ells en els llistats del campionat de la filantropia. Unes lleis imaginatives han permès l'èxit del que en altres latituds és insignificativo, limitat o gairebé clandestí, ja que nombrosos sistemes fiscals d'Amèrica Llatina i Europa no afavoreixen els avantatges de les donacions, deixant-les a la mercè de la simple caritat.





Als Estats Units, aquesta pràctica té suculents avantatges, a més de regalar al donant amb una aurèola de civilitat i honorabilitat difícil d'aconseguir d'una altra manera. El sistema no només està reservat als més benestants, sinó que també està obert als ciutadans del carrer, els que per uns procediments simples i planes declaracions poden beneficiar-se de desgravacions.





Alguns dels que ens dediquem a l'ensenyament ho vam comprovar diàriament, sobretot en els centres privats que depenen de la satisfacció de les taxes de matrícula i les donacions. Els aplaudiments per aquest sistema són permanents, però amaguen una desigualtat entre els sectors que no es poden permetre aquesta largueza i els que gaudeixen de sòlid acomodament.





De forma indirecta, però molt precisa, els filantròpics decideixen arbitràriament quins sectors de la societat reben els fons que d'una altra manera haurien de ser canalitzats per les arques públiques. Els signants de la carta de rebuig per la generositat de Trump creuen que la llibertat de distribució de beneficis pot arribar al límit. La creixent desigualtat pot fer esclatar el sistema que tan bé s'ha portat amb ells. Els votants de Trump en alguns estats llastats per la desocupació es poden revelar a qui no reben els beneficis promesos.