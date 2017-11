Els Premis Ondas no garanteixen el retorn a Barcelona

La cerimònia dels Premis Ondas es trasllada a Sevilla el 2017









La cadena SER no garanteix que els Premis Ondas tornin a Barcelona, després d'anunciar que per primera vegada en la seva història aquest any se celebraran a Sevilla.





Fonts de la cadena han explicat a Catalunyapress que "en vista a l'any que ve no hi ha cap decisió presa" sobre on se celebraran els tradicionals guardons, creats el 1954.





L'organització de l'esdeveniment no amaga que la decisió de traslladar-se de Barcelona a Sevilla obeeix a la situació política catalana, si bé evita valorar-la.





PLANETA





Dos són els grans premis culturals que albergava Barcelona. Un és el Planeta, que si bé continua celebrant el lliurament del Premi de Novel·la a la capital catalana, el grup empresarial ha decidit traslladar la seva seu social a Madrid.





L'altre eren els Ondas, que de moment se'n van de la ciutat comtal , ja el proper 12 de desembre tindrà lloc la cerimònia al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla.





La gala de la 64 edició dels Premis Ondas estava prevista per al passat dijous 9 de novembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on ja estava reservada la sala. Dos dies abans, el grup Prisa va enviar una breu nota de premsa en què anunciava la "deslocalització" de la cerimònia, sense entrar en els motius.





En preguntar als organitzadors per les causes d'aquesta decisió, reconeixen que "donades les circumstàncies" es va decidir "aquest canvi", però insisteixen en no explicar obertament els motius que han portat a celebrar la gala a la capital andalusa.





PREMIATS





Els Ondas 2017 distingeixen, entre altres, a Jarabe de Palo, el festival Sónar Barcelona, la presentadora de televisió Susanna Griso i la de ràdio Isabel Gemio, així com la cobertura de les ràdios catalanes dels atemptats d'agost a Barcelona i Cambrils (Tarragona).





També guardonen Camarón de la Isla, Alejandro Sanz i Carlos Vives, així com els periodistes Àngels Barceló (SER) --millor presentadora-- i Josep Cuní (8TV), l'actor Josep Maria Pou ( 'Nit i dia', TV3 ) i la sèrie de Netflix 'Les Noies del Cable'.





Els Ondas s'atorguen anualment per Prisa, a través de Ràdio Barcelona de la Cadena SER. Tenen com a objectiu premiar professionals nacionals i internacionals del món de la ràdio, la publicitat radiofònica, la televisió i la música.





Cada any reben candidatures de més de vint països del món, i per al 2017 han rebut més de 400 candidatures, tot un rècord en el nombre d'inscripcions.





ORIGEN





Els Premis Ondas els va crear el 1954 Manuel Tarín Iglesias, llavors director de Ràdio Barcelona, que prèviament havia estat el director de la revista 'Ondas' i que amb aquests guardons volia rememorar el 30 aniversari de l'emissora.





En aquella primera edició, es van lliurar el 14 de novembre, dia en què va començar a radiar, el 1924, la primigènia EAJ-1. Al principi, només reconeixien a professionals de la ràdio, però amb el temps van ampliar les possibilitats a programes internacionals ia televisió.





Amb l'arribada de Prisa, que va comprar la Cadena SER el 1985, a poc a poc van anar ampliant ventall al mercat audiovisual, i van afegir reconeixements per al món del cinema, la música i la publicitat.