Serà aquesta la nova samarreta del Barça?

La possible samarreta filtrada del FC Barcelona





Sembla ser que s'ha filtrat una nova possible samarreta del FC Barcelona de cara a la temporada vinent. Tot i no haver arribat ni a desembre, Footy Headlines ja va revelar fa dos dies una possible equipació i ara ha sortit un altre rumor.

Sorprèn, en aquest sentit, la tornada a un blau més fosc, una aposta que feia anys que no s'implementava, a més de les mànigues llises i la presència del groc de nou, amb dues franges laterals.