Simó (ERC) veu "impossible" la via unilateral a la independència en la pròxima legislatura

Anna Simó carrega contra el Govern









La secretària primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC), ha afirmat aquest dimarts que veu "impossible" aplicar la via unilateral cap a la independència en la legislatura que s'obrirà a la Cambra catalana després de les eleccions del 21 de desembre.





"Crec que en la pròxima legislatura la via unilateral és impossible", ha afirmat en una entrevista a 'Nació Digital', on diu que així també l'hi va dir al fiscal que la va interrogar la setmana passada al Tribunal Suprem (TS).





Simó, també exconsellera i que el cap de setmana va anunciar que no repetirà a la llista d'ERC després de quatre legislatures a la Cambra, ha exposat: "O ho fem dialogant amb l'Estat i la Unió Europea o ... No som un bolet a el món, això és evident ".





La diputada republicana defensa les decisions que va prendre tant al Parlament com el Govern en relació a la independència, i recorda que es van limitar a aplicar el "full de ruta" que els ciutadans havien avalat a les urnes.





Defensa que el Govern sí que estava preparat per a materialitzar la independència després que el Parlament declarés la República el 27 d'octubre, però que no va voler fer-ho davant el risc que l'Estat impulsés un escenari de "violència" a Catalunya.





"No és que no estigués preparat --el Govern--, és que no va voler. El Govern no va voler davant els riscos d'accions cruentes amb efectes indesitjables sobre la població d'aquest país, sabent que la població és madura i sap on vol arribar i on no ", reflexiona.





Ha explicat que Puigdemont i els diputats sobiranistes convenien en que l'única via possible era la pacífica, i exposa que el president català els va transmetre que "estava plenament convençut de l'ús de la força indiscriminat i sense mesura per part de l'Estat".





"Jo crec que la via del diàleg i pacífica és l'única per culminar la independència a l'Europa del segle XXI. No puc parlar de futuribles, dependrà de moltes coses", conclou Simó, que defensa que l'independentisme sempre ha defensat la via dialogada .