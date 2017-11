La facturació hotelera a Barcelona cau fins a un 40 per cent a l'octubre

La facturació hotelera a Barcelona, el que tècnicament en el sector es diu RevPAR --ingreso per habitació disponible--, va caure una mitjana del 13% a l'octubre, segons dades recollides pel Gremi d'Hotels de Barcelona entre els seus més de 400 establiments associats .





"Hi ha hotels de quatre i cinc estrelles que estan perdent un 40% de renda, hi ha més de 100 hotels que estan perdent un 30%, en un altre bloc mitjà la caiguda és d'un 20% i uns pocs estan en positiu", ha explicat el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, aquest dimecres 15 de novembre en una trobada amb premsa.





Clos ha lamentat que "la cosa ha anat de mal en pitjor", ja que l'estiu va estar marcat per les vagues del personal d'Eulen a l'Aeroport de Barcelona, actes de vandalisme turístic contra alguns hotels i el Bus Turístic, l'atemptat terrorista de l' agost 17 i, finalment, la conjuntura política del país.





Tot això s'ha traduït en xifres, i és que, malgrat que el sector va aconseguir mantenir-se a l'agost i setembre, a l'octubre l'ocupació es va situar en un 83%, enfront del 90% del mateix mes de l'any passat, i el preu mitjà ha caigut nou euros, passant de 156 a 147 euros.





Clos ha explicat que diversos operadors s'han dirigit al Gremi per fer consultes sobre la situació actual - "M'han arribat a preguntar si a Espanya hi ha una guerra civil" -, i ha afirmat que tot va explotar arran de les càrregues policials ocorregudes durant la celebració del referèndum i l'entrada a la presó de diversos membres del Govern cessats.





"Això bloqueja inversions i redueix estructures de despeses i personal", ha afirmat, i ha lamentat que no preveu grans canvis en positiu de cara a novembre i desembre, ja que per Cap d'Any les reserves estan un 40% per sota.





La situació no només afecta el turisme lúdic, sinó també al de negocis i congressos, ja que Clos ha indicat que Barcelona ha caigut de la llista d'aspirants a acollir certàmens: "No és que no et escullin, sinó que ja directament no estàs" .





MENYS RESERVES PER AL MOBILE





Preguntat pel Mobile World Congress (MWC), Clos ha precisat que la GSMA --la associació de la indústria mòbil impulsora del certamen-- reservarà les 25.000 habitacions habituals a la ciutat, com en edicions anteriors, tot i que es preveu que siguin " inferiors "les reserves addicionals derivades de la celebració del congrés.





No obstant això, Clos ha garantit que la GSMA "està encantada de mantenir el congrés a Barcelona fins al 2023 si no passa res", en al·lusió a alguna vaga.





CAPTAR A PRESCRIPTORS





Per actuar sobre aquesta situació abans que la caiguda en el sector sigui més pronunciada, Clos ha demanat, tant al Govern municipal d'Ada Colau com a la Generalitat, que inverteixin el doble a la promoció turística de Barcelona: "Les administracions han de moure fitxa ".





Clos ha afirmat que l'Ajuntament de Barcelona rep uns set milions procedents de la taxa turística, dels quals aproximadament 3,5 milions --aquestes quantitats varien en funció de l'ocupació hotelera-- van a Turisme de Barcelona:





"Volem que els set milions vagin a la marca Barcelona".





Mentrestant, el Gremi ha tancat un acord amb Vueling, Expedia, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i Fira de Barcelona per captar prescriptors organitzadors de congressos, als quals se'ls oferirà estada gratuïta en els millors hotels de Barcelona, bitllets gratis i també podran accedir sense cost a les instal·lacions del CCIB i Fira.





Aquesta acció es durà a terme, com a mínim fins a l'estiu, i es tracta de portar a la capital catalana a prescriptors en petits grups, d'entre dos o tres persones: "Volem demostrar que no tenim cap epidèmia. Barcelona ha tingut tots els mecanismes durant 25 anys per que es pugui perdre en tres mesos ".