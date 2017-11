Es desbloquegen els 10 milions per a subvencions socials estatals

Dolors Montserrat responsabliza a la Generalitat de retards en els pagaments









El Govern central ha desbloquejat els 10.320.000 d'euros per a subvencions a entitats de l'àmbit de l'acció comunitària a Catalunya, segons ha informat el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat aquest dimecres en un comunicat.





El Govern central ha destacat que les partides de 10.326.284 euros són "urgents i d'extraordinària necessitat" i van ser bloquejades per incompliments de la Generalitat, mentre que el Govern va reclamar l'alliberament de les partides.





La ministra Dolors Montserrat ha atribuït a la Generalitat "la responsabilitat del retard del pagament d'aquestes subvencions" per incomplir les condicions que havia establert el Govern estatal.





Es tracta de subvencions convocades al gener i ja adjudicades, que havien quedat bloquejades per la intervenció dels comptes de la Generalitat al setembre.





"Aquest Govern treballa per no deixar ningú enrere, per això aquests ajuts arribaran als col·lectius més vulnerables per lluitar contra la pobresa en barris i zones de major exclusió social", ha destacat la ministra.