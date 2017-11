El Port de Barcelona augmenta el tràfic de mercaderies un 23,8% fins a l'octubre

Augmenta el tràfic de contenidors









El Port de Barcelona ha registrat un increment en el tràfic de mercaderies del 23,8% entre gener i octubre respecte al mateix període de l'any passat, amb 50,8 milions de tones.





Segons ha informat el Port aquest dimecres en un comunicat, a aquest bon resultat ha contribuït l'"excel·lent" comportament de la càrrega de contenidors, que ha augmentat en un 31,1% en l'acumulat fins a l'octubre, amb un total de 2,46 milions de TEU --un TEU equival a un contenidor de 20 peus--, i en un 26,5% al mes d'octubre.





L'increment més destacat s'ha produït en la càrrega contenitzada d'transbord --els contenidors que són descarregats per tornar-se a embarcar cap al seu destí final--, que ha augmentat un 131,1% entre gener i octubre.





Els contenidors de comerç exterior també mantenen una tendència creixent, amb un augment del 8,4% en el cas de les importacions (478.147 TEU) i del 2,8% en les exportacions (585.753 TEU).





Per mercats, destaca el creixement d'intercanvis amb la Xina (+ 7,8%), la Unió d'Emirats Àrabs (+ 6,1%), Turquia (+ 6,2%), Corea del Sud (+ 14%) i Algèria (+ 15,5%).





Els receptors de les exportacions canalitzades pel Port de Barcelona que han registrat un major impuls són Algèria, Japó i Corea del Sud, mentre que els països d'origen de les importacions que han crescut més són Corea del Sud, Índia, Bangla Desh, Aràbia Saudita i Mèxic.





TARRAGONA





El Port de Tarragona ha superat les 7.290.000 de tones de trànsit de petroli i marca rècord en l'acumulat dels nou primers mesos de 2017, ha informat aquest dimecres en un comunicat.





En concret, fins al setembre d'aquest any, s'ha gestionat el tràfic de 7.294.255 tones, fet que suposa un increment del 20,6% respecte a 2016, quan l'acumulat dels nou primers mesos va ser de 6.045.917 tones de cru .





El mes de setembre, en concret, també ha registrat rècord: s'han mogut un total de 942.000 tones de petroli, un augment del 61,2% respecte al mateix mes de l'any passat.





L'origen del petroli que arriba al Port de Tarragona és molt diferent al conjunt de refineries espanyoles: el principal país d'origen per a Espanya és Nigèria, mentre que per a Tarragona és Rússia, i l'OPEP representa per al conjunt de l'Estat el 53% del trànsit i per a Tarragona el 15%.